Если такое уже произошло, то в продуктах можно заметить характерную паутину и неприятный запах, а сами продукты уже становятся непригодными к употреблению. Блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме рассказала несколько способов, которые помогут отпугнуть моль из продуктов.

Как отпугнуть моль с продуктов?

Чтобы уберечь кухню от моли, важно правильно хранить запасы. Крупы, муку и другие сыпучие продукты лучше пересыпать в плотно закрытые стеклянные или пластиковые контейнеры, поскольку бумажные пакеты насекомое способно прогрызть.

Для профилактики полезно протирать периодически полки и проветривать места хранения продуктов. Дополнительно можно воспользоваться народными средствами, которые отпугивают моль и помогают уменьшить риск ее появления. По словам блогера Дианы Гологовец, есть 3 простых способа, которые способны бороться с молью.

Для первого способа понадобится черный перец горошком, который надо засыпать сверху на крупу. Его польза заключается в том, что горошек имеет очень резкий запах. Кухонная моль очень чувствительна к ароматам, поэтому запах перца ее отпугивает.

Второй вариант – использование лавровых листьев. Надо его немножко смять в руках и бросить в крупу. Лавровые листья действуют похожим образом. Если его сломать, то он выделяет эфирные масла с сильным ароматом, который моль совсем не переносит.

Для третьего способа понадобится фольга. Ее надо разорвать на кусочки и сделать несколько маленьких шариков, а тогда бросить в контейнер с крупами. Этот вариант уже работает иначе. Фольга не имеет запаха, но ее блестящая поверхность и шелест создают для нее неблагоприятную среду.

Как отпугнуть пищевую моль: смотрите видео

