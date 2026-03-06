На самом деле пищевая пленка – это предмет первой необходимости в кухонном шкафу, пишет Express. Есть несколько удобных альтернативных способов использования пленки помимо кухни.

Как можно использовать пищевую пленку?

Вокруг стеблей бананов

Этот лайфхак уже очень распространен, поэтому многие из нас знают, что обертывание пищевой пленки стеблей бананов – останавливает выход этилена. Соответственно бананы не созревают быстро и могут дольше пролежать на кухне.

Устранение сквозняков

Если окна создают сквозняк через щели, то нужно заложить туда пищевую пленку. В зимнее время специалисты даже советовали полностью закрывать окно пленкой, чтобы сохранить тепло в помещении.

Хранение столовых приборов

Во время переезда комплект ножей, вилок или ложек можно замотать в пищевую пленку. Это хороший способ все аккуратно сложить в коробку.



Столовые приборы можно хранить в пищевой пленке / Фото Pinterest

Хранение валиков для покраски

Во время ремонта пищевую пленку можно использовать с пользой. К примеру, ею можно обмотать валик для покраски, чтобы он не высох за ночь.

Накрывание полок холодильника

Большое количество еды в холодильнике приводит к постоянному мытью техники внутри. Чтобы не чистить постоянно полки – их достаточно накрыть пленкой, а когда она загрязнится, то просто сорвать, а на ее место поставить новую.

Защита косметических баночек

Чтобы при перевозке ничего не разлилось в чемодан или сумку, стоит в пищевую пленку упаковать шампунь, солнцезащитный крем, тональную основу и тому подобное. Специалисты советуют снять крышки, накрыть открытый верх пленкой, а потом снова закрыть крышку. Такое простое действие предотвратит протекание в чемодане.

Приготовление яиц пашот

Пищевая пленка пригодится еще и для тех, кто любит есть на завтрак яйца пашот, но никак не может их правильно приготовить. Одна из пользовательниц инстаграма показала интересный лайфхак с пленкой. Девушка Яна с ником @light_fruits взяла небольшую емкость, в которой углубила внутрь пленку.

Далее она немного сбрызнула поверхность маслом, разбила яйцо, посолила и закрутила мешочек резинкой, а потом бросила в кипящую воду на 4 – 5 минут. Лайфхак действительно работает, поэтому его сможет повторить каждый.

