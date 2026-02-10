Металлическая банка после открывания перестает быть герметичным барьером для пищи, пишет Interia Kobieta. Содержимое банки поглощает запахи других продуктов, которые хранятся в холодильнике. Если рядом стоит мясо или рыба, то консервированные овощи могут перебрать их запах.

Почему консервную банку нельзя держать открытой?

Из-за того, что консервная банка с любым содержимым открыта, в результате вкус пищи через некоторое время быстро испортится. Кроме запаха, проблемой является влияние воздуха и влаги на продукты. Это ускоряет порчу и может привести к появлению металлического привкуса в продукте.

После одного дня хранения в открытой банке качество продуктов может значительно ухудшиться. А еще не стоит забывать о безопасности. Нередко острые края крышки увеличивают риск травмирования, поэтому после открытия консервы содержимое стоит пересыпать в герметичный контейнер.



Лучше всего подойдет стеклянный контейнер, поскольку он ограничивает проникновение воздуха и запахов. Такое герметичное хранение важно не только для сохранения вкуса, но и для срока годности. Защищенные продукты окисляются медленнее и дольше сохраняют свою пищевую ценность.

Консервированные овощи нужно хранить в течение 2 – 3 дней. Продукты в кислых рассолах или сладких сиропах могут храниться в холодильнике до недели времени, но при условии, что они хорошо закрыты. Специалисты отмечают, что чем дольше мы храним пищу, тем больше она теряет свой вкус и пищевую ценность.

Почему не надо выбрасывать консервные банки?

Консервные банки можно использовать как формы для выпекания куличей, поскольку они хорошо держат форму и обеспечивают равномерное пропекание, пишут "Хорошие новости". Банки можно превратить в емкости для хранения безделушек, вазы для цветов или горшки для растений, а также стерилизовать их в духовке для длительного хранения продуктов.

