Впрочем, к сожалению, мыть в посудомоечной машине можно далеко не все. В частности, один вид посуды после чистки под высокой температурой и давлением воды может испортиться безвозвратно, пишет Martha Stewart.

Почему в посудомойке нельзя мыть деревянную посуду?

Деревянные лопатки, ложки и, главное, разделочные доски – это вещи, без которых не обойдется ни одна кухня. Они удобные, не очень дорогие и долговечные – впрочем. последний пункт одно мытье в посудомоечной машине может поставить под угрозу.

Первая угроза – это обесцвечивание. Но пострадает не только эстетический вид вашей посуды. Если деревянную посуду замочить или надолго подвергнуть воздействию воды, дерево начинает разбухать и деформироваться. Посуда уже не будет такой удобной, и во многих случаях от нее придется избавиться.

Но основная угроза заключается в том. что дерево – это достаточно пористый материал, и особенно когда речь идет об разделочных досках со следами от ножа и сколами. Вода проникает даже в самые маленькие щели и даже после мытья надолго остается в них, создавая идеальную среду для роста плесени.

Как правильно чистить деревянную посуду, чтобы служила десятилетиями?

Первое – пищу нужно вытереть с деревянной посуды губкой или тканью, а затем смочить ее теплой водой с мягким мылом, чтобы лучше очистить дерево. Доску или другую посуду промойте под проточной водой, а потом завершите очистку протиранием сухим полотенцем, чтобы убрать максимум влаги, пишет Bon Apetit.

Но это – уход после каждого использования. А вот ежемесячно следует смазывать доски минеральным маслом, чтобы избежать растрескивания и раскалывания. Впрочем, не переусердствуйте – слишком большое количество масла приведет к тому, что древесина не сможет "дышать" и не будет высыхать равномерно.

