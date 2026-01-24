В перьях содержатся ценные элементы – азот, кератин и кремний, которые еще лучше работают, чем органическое удобрение, пишет VSN. Опытные огородники рассказали, как старую подушку превратить в пользу для растений.
Почему перья полезны для почвы?
Азот стимулирует активный рост зеленой массы. Кератин – это сложный белок, участвующий в формировании растительных тканей, а кремний укрепляет клетки и повышает устойчивость культур к стрессам и болезням.
Преимущество перьев заключается в медленном разложении, поэтому оно постепенно насыщает почву питательными веществами в течение всего сезона, а не работает резко, как минеральные удобрения.
Как использовать перья на огороде?
Для грядок в сухом виде
Перья необходимо мелко порезать ножницами, смешать с древесной золой в пропорции 1:1 и внести в почву под перекопку. На один квадратный метр должно уйти 100 граммов смеси.
Питательная добавка в лунки
Перед высадкой рассады в каждую лунку нужно добавить горстку измельченных перьев, хорошо перемешать с землей, а потом высадить томаты, перцы или баклажаны.
Перья из подушек используют как удобрение / Фото Pexels
Жидкая подкормка
Три стакана перьев нужно залить 10 литрами воды и оставить настаиваться на 10 – 14 дней. Полученным настоем растения следует поливать раз в 2 недели.
Мульча для сохранения влаги
Хозяйки смешивают перья с деревянной стружкой и укрывают прикорневую зону. Такая мульча поможет удержать влагу в почве и сдержит рост сорняков.
Что надо знать о подкормке перьями?
Большие куски перьев следует обязательно измельчать, чтобы они лучше разложились. Удобрение необходимо смешивать с почвой. Такое действие не повредит корни растений.
Подкормка помидорам необходима для крепких стеблей и активного роста, огурцам – для формирования мощных плетей, капусте – для плотных и крупных головок, перцу – для лучшей выносливости и перепадов температур.
Вносить перья стоит весной во время перекопки грядок, летом – в виде жидких подкормок, а осенью – для перекопки почвы.
Сочетание перьев с древесной золой обеспечивает сбалансированный состав питательных веществ, не вредя почвенной микрофлоре. Именно поэтому старые подушки не стоит выбрасывать, поскольку можно использовать перья для удобрения и получить щедрый урожай.
Чем отстирать желтые пятна с подушек?
Для удаления желтых пятен с подушек можно использовать таблетку для посудомоечной машины, пишет Express. Положите таблетку в барабан вместе с подушкой и запустите обычный цикл стирки. В результате пятна от пота исчезнут, а ткань станет белоснежной. Метод работает не только для подушек, но и для любого другого постельного белья.
