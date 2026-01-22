Во время длительных отключений света, запас воды и пищи – это основное, что должно быть дома, пишет 24 Канал. Можно не готовить блюда заранее, но знать, что дома есть еда, которая не испортится без холодильника и не требует электроэнергии для ее приготовления.

Читайте также Эти кухонные пакеты есть у всех, но они портят продукты: вот что в них не кластьКакую еду купить на период блэкаутов?

Какие продукты приобрести на период блэкаутов?

Основной запас еды должен быть таким, что сможет храниться дома длительное время. Специалисты советуют хранить дома калорийные и пищевые ценные продукты – белки, жиры и углеводы.

К базовым продуктам входят крупы, макаронные изделия и консервы. Рис, гречка, пшено, бобовые и макароны хорошо хранятся в сухом месте и легко готовятся даже на газовой плите.



К базовым продуктам входят крупы и макаронные изделия / Фото Pexels

Мясные, рыбные, овощные и бобовые консервы являются источником белка и энергии. Они способны храниться годами. Когда нет электричества, их даже не придется готовить.

Также стоит приобрести сухие продукты и сыпучие запасы. Соль, сахар и мед – почти не портятся и всегда пригодятся. Еще полезными будут сухое молоко, сухие крупы, завтраки и хлопья.

Семена, орехи и сухофрукты семена и сухофрукты – это хороший источник калорий, полезных жиров и протеина. Если их хранить в герметичных контейнерах, то они смогут прослужить гораздо дольше.

Не портятся без холодильника овощи и фрукты, однако их следует съедать и не давать им долго залеживаться. В прохладном темном месте хорошо хранится картофель, морковь, лук, свекла и капуста. А вот яблоки или цитрусовые способны в сухом прохладном месте простоять несколько недель.

К полезным запасам относится вода. Ею надо запастись в бутылках или канистрах. А еще можно хранить дома упакованные соки, чай и кофе. Поддерживать силы помогут орехи, шоколад, печенье, крекеры, энергетические батончики и тому подобное.

Как разогреть еду, когда нет света?

Для разогрева пищи без света можно использовать сито на кастрюле с водой на газовой плите, накрыв его крышкой для более быстрого эффекта, говорится в тиктоке блогера Марины. Есть еще один вариант, лайфхаком которого является крышка от банки. Чтобы разогреть еду, нужно поставить тарелку с едой на крышку в сковородке с водой на газовой плите, накрыв ее крышкой для равномерного прогревания.

Какие еще лайфхаки стоит знать?