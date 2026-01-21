Морозильная камера может стать настоящим спасением для хлеба, позволяя его хранить длительное время с возможностью разморозить в любой момент, пишет Real Simple.

Как правильно заморозить хлеб?

Если вы приобрели большую упаковку нарезанного хлеба и понимаете, что не съедите его сразу, то лучше определенную часть положить в морозилку. Некоторые хранят хлеб в холодильнике, но это лишь ускоряет процесс черствения. И для того, чтобы хлеб не потерял структуру и вкус, его надо правильно упаковать.

Прежде всего нужно минимизировать контакт хлеба с воздухом. Хлеб следует плотно завернуть в несколько слоев пищевой пленки и дополнительно обернуть фольгой или положить в специальный пакет для замораживания с застежкой.



Хлеб может оставаться свежим 3 месяца / Фото Pexels

Замороженный хлеб можно использовать в течение трех месяцев. За это время он не потеряет ни вкуса, ни текстуры. Размораживать хлеб очень просто. Целую буханку можно оставить при комнатной температуре, поэтому за час он полностью оттает.

Чтобы вернуть хлебу свежесть, его достаточно поставить в духовку на 10 минут при температуре 175 градусов. Для быстрого размораживания нескольких ломтей хлеба, достаточно завернуть их в немного влажное бумажное полотенце, подогреть в микроволновке 30 – 45 секунд, чтобы хлеб снова стал мягким и приятным на вкус.

Где нужно хранить хлеб?

Еще наши бабушки использовали этот метод, который считается самым надежным, пишет RMF 24. О нем мало кто знает, но это – чистое кухонное полотенце. Хлопок или лен способны поглощать избыточную влагу, не перекрывая доступ к воздуху. Благодаря этому методу хлеб останется свежим дольше, не пересыхая и не плесневея.

Пригодятся также тканевые мешочки для хлеба. Можно ставить буханку в деревянную хлебницу или контейнер с вентиляционными отверстиями. В таких емкостях хлеб сохранит свой вкус и аромат на несколько дней дольше.

Какие еще лайфхаки стоит знать?