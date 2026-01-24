У пір’ї містяться цінні елементи – азот, кератин та кремній, які ще краще працюють, ніж органічне добриво, пише VSN. Досвідчені городники розповіли, як стару подушку перетворити на користь для рослин.

Читайте також Покладіть це у курник – і не треба обігрівача: секрет досвідчених господарів

Чому пір’я корисне для ґрунту?

Азот стимулює активний ріст зеленої маси. Кератин – це складний білок, що бере участь у формуванні рослинних тканин, а кремній зміцнює клітини й підвищує стійкість культур до стресів та хвороб.

Перевага пір’я полягає у повільному розкладанні, тому воно поступово насичує ґрунт поживними речовинами впродовж всього сезону, а не працює різко, як мінеральні добрива.

Як використовувати пір’я на городі?

Для грядок у сухому вигляді

Пір’я необхідно дрібно порізати ножицями, змішати з деревною золою у пропорції 1:1 та внести в ґрунт під перекопування. На один квадратний метр має піти 100 грамів суміші.

Поживна добавка в лунки

Перед висаджуванням розсади в кожну лунку потрібно додати жменьку подрібненого пір’я, добре перемішати із землею, а тоді висадити томати, перці чи баклажани.



Пір'я з подушок використовують як добриво / Фото Pexels

Рідке підживлення

Три склянки пір’я потрібно залити 10 літрами води й залишити настоюватися на 10 – 14 днів. Отриманим настоєм рослини варто поливати раз на 2 тижні.

Мульча для збереження вологи

Господині змішують пір’я із дерев’яною стружкою та вкривають прикореневу зону. Така мульча допоможе утримати вологу в ґрунті та стримає ріст бур’янів.

Що треба знати про підживлення пір’ям?

Великі шматки пір’я слід обов’язково подрібнювати, щоб вони краще розклалися. Добриво необхідно змішувати з ґрунтом. Така дія не пошкодить коріння рослин.

Підживлення помідорам необхідне для міцних стебел та активного росту, огіркам – для формування потужних батогів, капусті – для щільних та великих головок, перцю – для кращої витривалості та перепадів температур.

Вносити пір’я варто навесні під час перекопування грядок, влітку – у вигляді рідких підживлень, а восени – для перекопування ґрунту.

Поєднання пір’я з деревною золою забезпечує збалансований склад поживних речовин, не шкодячи ґрунтовій мікрофлорі. Саме тому старі подушки не варто викидати, оскільки можна використати пір’я для добрива та отримати щедрий урожай.

Чим відіпрати жовті плями з подушок?

Для видалення жовтих плям з подушок можна використовувати таблетку для посудомийної машини, пише Express. Покладіть таблетку в барабан разом з подушкою та запустіть звичайний цикл прання. У результаті плями від поту зникнуть, а тканина стане білосніжною. Метод працює не лише для подушок, але й для будь-якої іншої постільної білизни.

Що ще варто прочитати?