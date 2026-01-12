Орехи уже никогда не будут горчить: элементарный лайфхак от бабушки
- Чтобы убрать горечь из грецких орехов, их следует залить горячей водой на несколько часов, а затем промыть до чистой воды.
- Для длительного хранения орехи лучше оставлять в скорлупе и использовать тканевые мешки вместо полиэтиленовых пакетов.
Если вы налущили грецких орехов, а потом обнаружили, что они имеют неприятный горький вкус, не спешите их выбрасывать. Ситуацию еще вполне можно исправить.
Грецкие орехи – это популярный ингредиент не только в десертах, но и в различных салатах и соленых блюдах. Впрочем, если они становятся горькими, для многих это превращается в настоящую проблему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Delish Tube.
Что делать, чтобы орехи не горчили?
Или когда вам приходилось кусать орех, а потом обнаруживать, что он очень горький? Это точно не ваше воображение, ведь орехи действительно могут горчить из-за катехина и танинов. К счастью, существует способ убрать горечь, и он в разы проще, чем может показаться.
Все, что нужно сделать – это засыпать орехи в миску, а потом залить их горячей водой и оставить так на несколько часов. Основная горечь сохраняется в кожуре орехов – и отмачивание в воде поможет ослабить эту кожуру.
Тогда ее можно просто снять – но, скорее всего, и это делать не придется, ведь в горячей воде она потеряет свою горечь. Перед употреблением орехи нужно промыть под проточной водой, пока из-под них не будет вытекать чистая, прозрачная вода.
Если вы не планируете использовать все орехи сразу, их следует высушить бумажным полотенцем, а потом дать просохнуть на солнце, чтобы они не испортились.
Как правильно хранить орехи?
Кроме того, что орехи могут горчить, иногда они еще и становятся черными внутри, усыхают и портятся – и часто это случается из-за ошибок в хранении. Прежде всего, после сбора грецких орехов их необходимо просушить – для этого можно выложить их в один слой и высушить на солнце, или разложить на противень и использовать духовку, пишет Rural Sprout.
Но после того, как вы высушите грецкие орехи, следует разобраться с хранением. Самый простой способ – это прямо в скорлупе. Да, он занимает место, однако именно так грецкие орехи дольше всего будут храниться свежими.
Но орехи никогда не стоит класть в полиэтиленовый пакет – вместо этого следует использовать ткань с не очень плотной тканью. Мешок для орехов можно сшить самостоятельно из конопли, хлопка или льна.
Что еще о хранении продуктов стоит знать?
Многих людей пугает появление на меду белого налета сверху. Но безопасен ли он, и что это вообще такое, мы уже рассказывали ранее.
Кроме того, оказывается, немало людей неправильно хранят морковь и даже не догадываются об этом.
