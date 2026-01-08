Приходилось ли вам когда-нибудь открывать банку сырого меда и замечать на ней сверху белый пенистый слой? Многие опасаются есть мед с ним, ведь думают, что он опасен или вреден, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blooming good honey.

Что означает белый налет на меду?

Если вы увидели этот необычный белый налет, не переживайте – эта легкая, пузырьковая пена является совсем натуральной, и на самом деле является лишь признаком того, что вы получили банку качественного необработанного меда. Дело в том, что сырой мед содержит крошечные пузырьки воздуха, пыльца, пчелиный воск и природные ферменты.

И когда мед хранят в банке, особенно после небольшого нагрева или перемешивания, эти пузырьки воздуха начинают подниматься вверх и приносят с собой следы пыльцы и пчелиного воска – и именно они и образуют слой пены.

В отличие от меда, что вы можете купить в супермаркете, где мед часто пастеризуют и фильтруют, чтобы удалить эти вещества и придать жидкости идеально чистого вида, сырой мед сохраняет все полезные вещества. И пена – вполне естественное явление в нем.

Кроме того, иногда из-за наличия воздуха в меду он начинает кристаллизоваться и становится белым – внешне пятно может напоминать плесень, и это не так. Она является абсолютно безопасной и совсем не влияет на вкус продукта, пишет Sweetreehoney.

Безопасно ли есть мед с пеной?

Ответ прост – да. Белая пена на поверхности сырого меда полностью безопасна к употреблению и на самом деле еще и вкусная. Часто она имеет легкую, воздушную текстуру и совсем отличный от меда под ней вкусовой профиль. И есть даже люди, которые считают эту пену самой вкусной частью.

Кроме того, пену совсем нет необходимости отскребать. Впрочем, если для вас важен вид меда, или вы используете его в рецептах, где мед должен быть чистым, вы можете или осторожно перемешать пену с медом, или снять ее – это зависит только от личных предпочтений.

