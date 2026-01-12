Горіхи вже ніколи не будуть гірчити: елементарний лайфхак від бабусі
- Щоб прибрати гіркоту з волоських горіхів, їх слід залити гарячою водою на кілька годин, а потім промити до чистої води.
- Для тривалого зберігання горіхи краще залишати в шкаралупі і використовувати тканинні мішки замість поліетиленових пакетів.
Якщо ви налущили волоських горіхів, а тоді виявили, що вони мають неприємний гіркий смак, не поспішайте їх викидати. Ситуацію ще цілком можна виправити.
Волоські горіхи – це популярний інгредієнт не лише у десертах, але й в різних салатах та солоних стравах. Втім, якщо вони стають гіркими, для багатьох це перетворюється на справжню проблему, повідомляє 24 Канал з посиланням на Delish Tube.
Що робити, щоб горіхи не гірчили?
Чи колись вам доводилося кусати горіх, а тоді виявляти, що він надзвичайно гіркий? Це точно не ваша уява, адже горіхи й справді можуть гірчити через катехін та таніни. На щастя, існує спосіб прибрати гіркоту, і він в рази простіший, ніж може видатися.
Все, що потрібно зробити – це засипати горіхи в миску, а тоді залити їх гарячою водою та лишити так на кілька годин. Основна гіркота зберігається у шкірці горіхів – і відмочування у воді допоможе послабити цю шкірку.
Тоді її можна просто зняти – але, скоріш за все, і це робити не доведеться, адже у гарячій воді вона втратить свою гіркоту. Перед вживанням горіхи потрібно промити під проточною водою, аж поки з-під них не витікатиме чиста, прозора вода.
Якщо ви не плануєте використовувати усі горіхи одразу, їх слід висушити паперовим рушником, а тоді дати просохнути на сонці, аби вони не зіпсувалися.
Як правильно зберігати горіхи?
Окрім того, що горіхи можуть гірчити, часом вони ще й стають чорними всередині, всихають та псуються – і часто це трапляється через помилки у зберіганні. Передусім, після збору волоських горіхів їх необхідно просушити – для цього можна викласти їх в один шар та висушити на сонці, або ж розкласти на деко та використати духовку, пише Rural Sprout.
Але після того, як ви висушите волоські горіхи, слід розібратися зі зберіганням. Найпростіший спосіб – це прямо у шкаралупі. Так, він займає місце, проте саме так волоські горіхи найдовше зберігатимуться свіжими.
Але горіхи ніколи не варто класти у поліетиленовий пакет – натомість слід використати тканину із не дуже щільним тканням. Мішок для горіхів можна пошити самостійно з конопель, бавовни чи льону.
Що ще про зберігання продуктів варто знати?
