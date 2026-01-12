Даже дорогие духи имеют способность со временем портиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Kobieta. После открытия флакона, духи сохраняют свой запах от 1 до 3 лет, но неблагоприятные условия могут привести к тому, что аромат станет менее интенсивным.

Где нельзя хранить духи?

Худшим местом для хранения духов является ванная комната. В ней всегда повышенная влажность, поэтому аромат способен быстро потерять свой первоочередной запах. Пар и перепады температуры повреждают нежный аромат. Хранить духи в ванной комнате категорически не рекомендуется.

Также некоторые женщины держат ароматы на подоконнике вблизи своего столика, но такое действие тоже неправильное, потому что прямые солнечные лучи приводят к быстрому разложению молекул аромата.



Не стоит хранить духи в солнечном месте / Фото Pexels

Не рекомендуется хранить духи вблизи радиаторов отопления или других источников тепла, поскольку повышенная температура ускоряет химические реакции во флаконе, поэтому даже запах может измениться. Кроме того, духи не стоит хранить в автомобиле, потому что колебания температуры также способны уничтожить запах.

Где стоит хранить духи?

Специалисты советуют хранить ароматы в темном, сухом и прохладном месте с постоянной температурой. Это может быть закрытый шкаф или ящик. В этих условиях духи будут держать долго свой аромат из-за отсутствия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.

Какие духи собирают десятки комплиментов?

В парфюмерии есть множество ароматов, однако современные розовые духи стали многомерными, с различными ароматическими вариациями, такими как дымные, фруктовые и смолистые, поэтому стоит попробовать их запах, чтобы влюбиться в аромат раз и навсегда, пишет Harper's Bazaar.

К нескольким популярным розовым ароматам входят: Houbigant Rose du Desert, BOSS Ma Vie Pour Femme, Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink, и Atelier des Ors Villa Primerose.

