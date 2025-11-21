Ноябрь – это уже достаточно холодный месяц, и низкая температура может держаться не только на улице, но и в квартире, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Поэтому нужно разобраться, как же можно безопасно обогреть дом, когда нет отопления.

Интересно Вот как стирать одежду во время отключения света: максимальная экономия электричества и времени

Как нельзя обогревать дом?

С наступлением холодов большинство людей стараются одеваться как можно теплее и согреваются горячим чаем, а некоторые для обогрева используют еще и газовую плиту. Впрочем, зажженные конфорки и открытая газовая духовка, которые являются достаточно распространенными способами поднять температуру в доме на несколько градусов, часто становятся причиной отравления угарным газом.

Очень часто во время такого способа обогрева люди еще и закрывают окна и любую вентиляцию, чтобы не терять зря тепло. И часто так делают даже во время приготовления пищи. Впрочем, это приводит к неполному сгоранию газа, и в конце концов может привести к серьезной проблеме, что может поставить под угрозу здоровье или даже жизнь.

Если в кухне будет недостаточно свежего воздуха, а газовая плита активно использоваться – то есть будут работать все четыре конфорки – это может привести к тому, что в помещении накопится окись углерода, или угарный газ, пишет CDC.

Этот газ не имеет ни цвета, ни запаха, и о наличии его в воздухе люди часто узнают уже с первыми симптомами отравления – головной болью, тошнотой, головокружением, сухим кашлем и учащенным сердцебиением.

Еще одна не очень вероятная, но все еще возможная проблема от такого способа обогрева – это риск перегрева или даже возгорания мебели на кухне.

Как эффективнее обогревать дом?

Прежде всего, если в квартире есть отопление, но температура остается низкой, следует убедиться, что батареи работают как следует. Они не должны быть заблокированы шторами и мебелью. Кроме того, следует подумать об установке экрана из фольги за батареей.

До речі, знайти все для обігріву дому за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Дело в том, что если стена за батареей холодная, много тепла может уходить "в никуда", и квартира не будет обогреваться как следует. Еще один способ обогреться дома – это использовать электрические одеяла или пледы с подогревом.

Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?