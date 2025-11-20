Многие сейчас задаются вопросом: как успеть постирать белье во время, когда есть электричество? Загружать как можно больше вещей, или выбрать другой цикл стирки? Поэтому 24 Канал со ссылкой на Southern Living рассказывает, как максимально быстро и качественно постирать вещи.

Интересно Слив в раковине пробьется за 15 минут: найдено очень простое решение

Стоит ли использовать режим "быстрая стирка"?

Когда свет выключают за какой-то час или два, а перед вами лежит целая куча одежды, требующей стирки, самое время воспользоваться режимом стиральной машины, о котором многие обычно забывают – "быстрая стирка".

Быстрый цикл занимает всего 15 – 30 минут, и может похвастаться и преимуществами, и недостатками. Преимущество – это, очевидно, то, насколько быстро можно постирать одежду. А вот недостаток заключается в том, что такая стирка подходит только для слегка загрязненных вещей и меньшей загрузки одежды.

Быстрый цикл стирки использует меньше воды, меньше перемешивает ее, стирает одежду на более низкой температуре, однако использует более высокую скорость отжима. Именно она помогает удалить лишнюю воду, что также означает быстрое время сушки, что зимой очень ценно.

Низкая температура воды потребляет значительно меньше электричества – но это значит, что такая стирка не сможет справиться со сложными загрязнениями. Быстрая стирка – это скорее для освежения одежды. Например, когда нужно освежить полотенца из шкафа для белья, постирать футболки, что надевались несколько раз и тому подобное.

Кроме того, при таком режиме нельзя загружать стиральную машину полностью.

До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Стоит ли перегружать стиральную машину?

Когда есть время и возможность запустить всего один полноценный цикл стирки, может возникнуть соблазн перегрузить барабан и попытаться запихнуть в него как можно больше одежды. Впрочем, такой подход может принести больше вреда, чем вы сначала представляете. Прежде всего, не стоит смешивать разные цвета одежды, иначе последствия будут непредсказуемыми и точно неприятными.

Кроме того, эксперты советуют не загружать барабан больше, чем на 3/4. Учитывайте также, что лучше в одну стирку класть одежду разного размера – например, простыни и носки, пишет The Spruce. Если одежды будет слишком много, барабан может стать очень тяжелым, когда в машинку наберется вода, и это приведет к повреждению прибора. Кроме того, стирки точно не будет очень эффективным и, вероятно, цикл придется запускать снова.

Какие еще лайфхаки по стирке стоит знать?