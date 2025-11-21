Листопад – це вже досить холодний місяць, і низька температура може триматися не тільки на вулиці, але й у квартирі, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Тож потрібно розібратися, як же можна безпечно обігріти оселю, коли немає опалення.

Як не можна обігрівати дім?

З настанням холодів більшість людей намагаються одягатися якомога тепліше та зігріваються гарячим чаєм, а дехто для обігріву використовує ще й газову плиту. Втім, запалені конфорки та відкрита газова духовка, які є досить поширеними способами підняти температуру в домі на кілька градусів, часто стають причиною отруєння чадним газом.

Дуже часто під час такого способу обігріву люди ще й закривають вікна та будь-яку вентиляцію, аби не втрачати надарма тепло. І часто так роблять навіть під час готування їжі. Втім, це призводить до неповного згорання газу, і зрештою може призвести до серйозної проблеми, що може поставити під загрозу здоров'я чи навіть життя.

Якщо у кухні буде недостатньо свіжого повітря, а газова плита активно використовуватиметься – тобто працюватимуть усі чотири конфорки – це може призвести до того, що у приміщенні накопичиться окис вуглецю, або ж чадний газ, пише CDC.

Цей газ не має ані кольору, ані запаху, і про наявність його у повітрі люди часто дізнаються вже з першими симптомами отруєння – головним болем, нудотою, запамороченням, сухим кашлем та прискореним серцебиттям.

Ще одна не дуже ймовірна, але все ще можлива проблема від такого способу обігріву – це ризик перегріву чи навіть займання меблів на кухні.

Як ефективніше обігрівати дім?

Передусім, якщо у квартирі є опалення, але температура залишається низькою, слід переконатися, що батареї працюють як слід. Вони не мають бути заблоковані шторами та меблями. Окрім того, слід подумати про встановлення екрана з фольги за батареєю.

Річ у тому, що якщо стіна за батареєю холодна, багато тепла може йти "в нікуди", і квартира не обігріватиметься як слід. Ще один спосіб обігрітися вдома – це використовувати електричні ковдри чи пледи з підігрівом.

