Утепление балкона помогает уменьшить потери тепла в квартире и снизить расходы на отопление зимой, пишут "Добрые новости". Утепление балкона защищает помещение от влаги, сквозняков и конденсата.

Чем утеплить балкон?

Довольно часто украинцы устанавливают пенопласт на балконе. Он легкий, бюджетный и простой в монтаже. Однако из-за толщины он занимает много места.

Гораздо надежнее является экструдированный пенополистирол (XPS). Его преимуществом является плотность и отталкивание влаги. На балконе часто происходит перепад температур, поэтому о конденсате с этим материалом можно забыть. Материал хорошо ложится на стены и под стяжку на пол, а еще он тоньше, поэтому не займет много места.



Экструдированный пенополистирол (XPS) лучше всего подходит для балкона / Фото с сайта "Мегабуд плюс"

Для обеспечения тишины стоит воспользоваться минеральной ватой. Она совсем не горит и хорошо поглощает шум. Специалисты советуют этот вариант выбирать для каркасных конструкций. Однако с ватой стоит быть осторожными, потому что если она намокнет, то превратится в мокрую тряпку.

И если бюджет ограничен, то лучше брать пенопласт. Для максимальной звукоизоляции и пожарной безопасности подойдет минвата. Однако самым практичным вариантом все же остается экструдированный пенополистирол (XPS), который является компактным и сохраняет тепло даже в сырую погоду.

Чем утеплить окна зимой?

Для утепления пластиковых окон можно использовать пузырьковую пленку, теплозащитную пленку или уплотнители, говорится на Sante Plus. Пищевая пленка также может служить дополнительной изоляцией, создавая воздушный барьер для сохранения тепла внутри помещения. А еще стоит знать, что пластиковые окна можно перевести на зимний режим. В таком положении окна гораздо плотнее будут прилегать к оконной раме.

Какие еще есть интересные лайфхаки?