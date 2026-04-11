11 апреля, 15:22
Эти ошибки делают каждый год: как нельзя одеваться в церковь на Пасху: как можно одеваться в церковь на Пасху

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • В церковь на Пасху не рекомендуется надевать платья с открытыми плечами, короткие шорты, обтягивающие платья и леггинсы.
  • Рекомендуется носить светлую одежду, женщинам - вышиванки или элегантные платья, мужчинам - классические костюмы или вышитые рубашки.

Каждый год верующие задаются вопросом, что же одеть в церковь в субботу на освящение корзин и в воскресенье на Пасхальную службу. Есть ли какие-то правила, которых нам следует придерживаться в эти дни – читайте в материале.

Четких правил по выбору одежды – нет, однако праздничный наряд традиционно должен быть элегантным, скромным, классическим и праздничным, пишет Interia Kobieta.

Читайте также Как создать впечатляющие синие пасхальные яйца на Пасху: дети будут в восторге

Однако следует понимать, что некоторые наряды не подходит надевать в церковь ни на освящение корзин, ни в воскресенье на Пасху.

Что не годится одевать в церковь на Пасху?

  • Платья и блузы с открытыми плечами и спиной;
  • Юбки и платья мини;
  • Слишком глубокие вырезы;
  • Короткие шорты;
  • Укороченные блузы, открывающие живот;
  • Леггинсы или обтягивающие платья;
  • Спортивная и рабочая одежда;
  • Вещи из прозрачных материалов;
  • Слишком повседневная одежда.

Священники говорят, что во многих странах в неподобающей одежде даже нельзя заходить в церковь. Именно поэтому не стоит забывать, что церковный наряд должен быть продуманным.

Что одеть в церковь?

На Пасху в церковь рекомендуется одевать светлую одежду, что символизирует чистоту и святость.

Женщинам советуют выбирать вышиванки, платья и элегантные рубашки, а мужчинам – классические костюмы или вышитые рубашки.

Дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграме, что же стоит одевать в церковь. Он подобрал несколько идей образов – стильных, комфортных и праздничных, среди которых каждый сможет выбрать что-то для себя.

Что еще стоит прочитать?

Частые вопросы

Какие правила выбора одежды для похода в церковь на Пасху?

Хотя четких правил выбора одежды нет, праздничный наряд должен быть элегантным, скромным и классическим. Важно избегать одежды с открытыми плечами, мини-юбок, слишком глубоких вырезовов и спортивной одежды.

Что рекомендуется одевать в церковь на Пасху?

На Пасху рекомендуется надевать светлую одежду, символизирующую чистоту и святость. Женщинам советуют выбирать вышиванки, платья и элегантные рубашки, а мужчинам - классические костюмы или вышитые рубашки.

Почему важно придерживаться определенного дресс-кода в церкви?

Священники отмечают, что во многих странах в неподобающей одежде даже нельзя заходить в церковь. Поэтому церковный наряд должен быть продуманным - это проявление уважения к святыне и религиозной традиции.