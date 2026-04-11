Четких правил по выбору одежды – нет, однако праздничный наряд традиционно должен быть элегантным, скромным, классическим и праздничным, пишет Interia Kobieta.
Однако следует понимать, что некоторые наряды не подходит надевать в церковь ни на освящение корзин, ни в воскресенье на Пасху.
Что не годится одевать в церковь на Пасху?
- Платья и блузы с открытыми плечами и спиной;
- Юбки и платья мини;
- Слишком глубокие вырезы;
- Короткие шорты;
- Укороченные блузы, открывающие живот;
- Леггинсы или обтягивающие платья;
- Спортивная и рабочая одежда;
- Вещи из прозрачных материалов;
- Слишком повседневная одежда.
Священники говорят, что во многих странах в неподобающей одежде даже нельзя заходить в церковь. Именно поэтому не стоит забывать, что церковный наряд должен быть продуманным.
Что одеть в церковь?
На Пасху в церковь рекомендуется одевать светлую одежду, что символизирует чистоту и святость.
Женщинам советуют выбирать вышиванки, платья и элегантные рубашки, а мужчинам – классические костюмы или вышитые рубашки.
Дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграме, что же стоит одевать в церковь. Он подобрал несколько идей образов – стильных, комфортных и праздничных, среди которых каждый сможет выбрать что-то для себя.
