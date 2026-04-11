Чітких правил щодо вибору одягу – немає, проте святкове вбрання традиційно має бути елегантним, скромним, класичним та святковим, пише Interia Kobieta.

Проте слід розуміти, що деяке вбрання не пасує одягати до церкви ні на освячення кошиків, ні в неділю на Великдень.

Що не годиться одягати до церкви на Великдень?

Сукні та блузи з відкритими плечима та спиною;

Спідниці та сукні міні;

Занадто глибокі вирізи;

Короткі шорти;

Вкорочені блузи, що відкривають живіт;

Легінси чи обтислі сукні;

Спортивний та робочий одяг;

Речі з прозорих матеріалів;

Занадто повсякденне вбрання.

Священники кажуть, що в багатьох країнах в неналежному одязі навіть не можна заходити до церкви. Саме тому не варто забувати, що церковне вбрання має бути продуманим.

Що одягнути до церкви?

На Великдень до церкви рекомендується одягати світлий одяг, що символізує чистоту та святість.

Жінкам радять вибирати вишиванки, сукні та елегантні сорочки, а чоловікам – класичні костюми або вишиті сорочки.

Дизайнер Андре Тан розповів у своєму інстаграмі, що ж варто одягати до церкви. Він підібрав кілька ідей образів – стильних, комфортних і святкових, серед яких кожен зможе вибрати щось для себе.

