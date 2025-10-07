Осень – это идеальное время для того, чтобы взяться за уход за садом. И обрезка – это одна из тех задач, где лучше семь раз отмерить, а один раз отрезать, причем буквально, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Несколько роскошных садовых растений совсем не поблагодарят вас, если вы обрежете их в октябре. Это только приведет к тому, что цветения следующей весной и летом на них будет значительно меньше.
Какие растения нельзя обрезать в октябре?
Понимание, какие растения можно и нельзя обрезать осенью – это ключевой шаг к цветущему и пышному саду. Поэтому делимся несколькими кустами, которые лучше в этом месяце оставить в покое.
Сирень
Эти невероятные кусты радуют пышным цветением весной, и если обрезать их сейчас, вполне могут стоять голыми. Сирень относится к растениям, что формируют почки за сезон до цветения. Осенняя обрезка будет означать, что вы срежете уже сформированные почки еще до того, как они успеют раскрыться.
Зато советуют проводить обрезку сирени в самом начале лета после того, как она отцветет.
Сирень нельзя обрезать осенью / Фото Pexels
Розы
Обрезка роз осенью может привести к немалому количеству проблем, и одна из них – это стимулирование роста новых побегов, что не успеют окрепнуть достаточно сильно, чтобы пережить зиму.
Обычно лучшим временем для обрезки роз считается период, когда они находятся в состоянии покоя: конец зимы или начало весны.
Гортензии
С гортензиями ситуация вообще сложная: некоторые виды растений можно обрезать осенью, а некоторые – нет, ведь они также завязывают почки на старой древесине. Если у вас в саду растет гортензия, обязательно нужно выяснить, какой это сорт, чтобы определить лучший месяц для обрезки.
Форзиция
Золотистые цветы форзиции обычно радуют цветением в самом начале весны, когда остальные сада еще спит, пишет Southern Living. Впрочем, это значит, что почки формируются на побегах заранее, еще с осени.
И октябрьская обрезка непременно приведет к уменьшению обильности цветения в следующем году.
Азалия
Лучшее время для обрезки азалии – это ранняя весна, сразу же после того, как цветы отцветут. Кустарники относятся к одному роду с рододендронами и имеют похожее время обрезки. После весеннего укорачивания ветвей растения имеют достаточно времени для того, чтобы ростки окрепли до наступления холодов.
