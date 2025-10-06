Как только температура и листья начинают падать, немало садоводов хватаются за грабли, чтобы как можно быстрее очистить свой сад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens.

Нужно ли убирать листья из сада?

Все больше садоводов оставляют осенью листья, а не убирают его – но действительно ли стоит так делать? Оказывается, есть несколько причин, почему оставление листьев во дворе может быть одной из лучших вещей, что вообще можно сделать осенью.

Поддержка дикой природы

Большинству садоводов листья кажется очень незначительным – и на самом деле в нем живет целая экосистема, и естественный слой листьев является очень важной средой обитания для тысяч различных видов диких животных. Просто оставив листья на улице, вы поможете поддерживать этих животных прямо за дверью дома.

Листья нужны жабам, лягушкам, птицам, светлячкам, пчелам и бабочкам – и особенно тем опылителям, что сталкиваются с резким сокращением популяции из-за потери среды обитания.

Природное удобрение и мульча

Кроме того, листьев во дворе полезно и для самих растений. Лиственный покров улучшает структуру почвы, ведь листья медленно разлагаются и высвобождают в землю питательные вещества. Они также выступают как мульча и помогают удержать влагу в почве, одновременно защищая деревья от заморозков.



Листья могут стать естественным удобрением / Фото Pexels

Еще одно полезное свойство лиственного покрова – это подавление сорняков. Если вы не хотите, чтобы весной ваш сад зарос нежелательными растениями, стоит оставить листья под деревьями, пишет The Spruce.

Если же листья удалить, тогда в вашем саду значительно возрастет потребность в удобрениях, и это может повлиять на здоровье деревьев и кустов. Кроме того, даже сам процесс удаления листьев может привести к смерти животных и насекомых, живущих в нем.

Что нужно сделать в саду осенью?

Даже несмотря на то, что листья убирать из сада необязательно, для садоводов еще остается немало работы.