Эти 3 растения необходимо обрезать в феврале: летом пышно зацветут
- В феврале необходимо обрезать розы, клематисы и буддлеи для стимуляции роста растений в теплый сезон.
- Обрезка роз и клематисов должна быть осторожной, избегать обрезки длинных побегов у вьющихся роз, начинать обрезку буддлей при теплой погоде.
Обрезка растений – это важная задача, о которой многие дачники забывают. Впрочем, несколько растений нуждаются в ней именно в феврале.
Зима – это время, когда огородники и садоводы обычно отдыхают. Впрочем, в феврале нужно выполнить одну элементарную задачу, чтобы обеспечить лучший рост растений в теплый сезон, пишет Express.
Какие растения нужно обрезать в феврале?
Обрезка – это отличный способ поддерживать растения в хорошем состоянии. В феврале важнейшая задача – это удалить все мертвые и больные ветви, чтобы стимулировать растение к активному росту весной. И учитывая то, что многие древесные растения зимой переходят в состояние покоя, и с ними много вредителей, обрезка в холодные месяцы поможет избежать инфекций после ее проведения.
Розы
Несмотря на распространенные заблуждения относительно обрезки роз, эти кустарники являются достаточно выносливыми, и легко переносят обрезку секатором. Впрочем, все же есть несколько моментов, которые следует учитывать перед началом работы. В частности, кустовые розы требуют только небольшой обрезки: уберите слишком длинные побеги, поврежденные и мертвые ветви, а вот большую обрезку оставьте на лето или начало осени, пишет Rural Sprout.
С вьющимися розами следует быть также осторожными: у настоящих вьющихся роз никогда не стоит обрезать длинные побеги – это принесет больше вреда, чем пользы растению.
Клематис
Сорта клематисов, цветущие поздно, можно обрезать достаточно сильно уже начиная с середины февраля. Все клематисы цветут на весенних побегах, поэтому все, оставшиеся с предыдущего года, можно смело убирать уже в феврале.
Буддлея
Если температура уже не очень холодная, можно начинать обрезку буддлей уже в феврале. А вот в центральных, северных и западных регионах лучше подождать с ней до следующего месяца.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
Несколько популярных растений ни за что нельзя высаживать возле дома – это может привести к тому, что каркас здания и его фундамент повредятся корнями.
Кроме того, уже сейчас можно начинать собирать картон – на огороде весной и летом он понадобится.
Частые вопросы
Почему обрезка растений в феврале является важной?
Обрезка в феврале помогает удалить мертвые и больные ветви, стимулируя растение к активному росту весной. Она также помогает избежать инфекций, поскольку многие древесные растения зимой находятся в состоянии покоя, и с ними меньше вредителей.
Какие растения рекомендуется обрезать в феврале?
В феврале рекомендуется обрезать розы, клематисы и буддлеи. Розы нуждаются лишь в небольшой обрезке, тогда как клематисы можно обрезать довольно сильно, особенно те, что цветут поздно. Буддлеи можно начинать обрезать, если температура уже не очень холодная.
Какие еще советы могут быть полезными для садоводов в зимний период?
Кроме обрезки, садоводам стоит избегать высадки некоторых популярных растений возле дома, чтобы не повредить фундамент. Также можно начинать собирать картон - он пригодится на огороде весной и летом.