Картон можно использовать как удобрение или мульчу без лишних затрат и магазинных заменителей, сообщает Gardening Know How. Он значительно ценнее, чем может казаться на первый взгляд, поэтому обязательно сохраните себе эти секреты.

Как использовать картон на даче с пользой?

Один из самых полезных и нужных вариантов – мульча. Листы картона выкладывают просто на почву или в междурядьях, плотно прижимают и накрывают соломой, корой или скошенной травой. Свет не проходит, а сорняки просто сдаются.

Лучшее использование картона / Фото Unsplash

Еще один практичный способ – основа для теплой грядки. Картон следует положить первым слоем в траншею. Он отсекает сорняки снизу, держит форму и постепенно становится пищей для дождевых червей.

Если хотите сэкономить несколько гривен, можно переделать картон на компост. Сначала стоит очистить его от скотча и краски. Влажную массу природного компоста надо соединить с измельченным картоном. Бумага создает воздушные прослойки, компост не слеживается и не превращается в липкую кашу.

С помощью картона можно защитить деревья зимой. Стволы иногда чувствительны к морозу и грызунам. Несколько слоев картона, закреплены вокруг ствола, работают как барьер.

Еще один неочевидный, однако практичный вариант – тара для рассады. Из картона легко сделать стаканчики. Они держат форму, не стоят ничего и впоследствии разлагаются в почве вместе с корнями.

На что обратить внимание, используя картон?

Подходит только очищенный картон – без ламинирования, краски, скотча и глянца, пишет Composting. Все лишнее следует срезать, чтобы не тянуть в землю химию.

Картон любит влагу, но не болото. Если он лежит годами без доступа воздуха – пользы будет меньше.

Какие лайфхаки стоит попробовать?