Зима – это время, когда огородники и садоводы обычно отдыхают. Впрочем, в феврале нужно выполнить одну элементарную задачу, чтобы обеспечить лучший рост растений в теплый сезон, пишет Express.

Какие растения нужно обрезать в феврале?

Обрезка – это отличный способ поддерживать растения в хорошем состоянии. В феврале важнейшая задача – это удалить все мертвые и больные ветви, чтобы стимулировать растение к активному росту весной. И учитывая то, что многие древесные растения зимой переходят в состояние покоя, и с ними много вредителей, обрезка в холодные месяцы поможет избежать инфекций после ее проведения.

Розы

Несмотря на распространенные заблуждения относительно обрезки роз, эти кустарники являются достаточно выносливыми, и легко переносят обрезку секатором. Впрочем, все же есть несколько моментов, которые следует учитывать перед началом работы. В частности, кустовые розы требуют только небольшой обрезки: уберите слишком длинные побеги, поврежденные и мертвые ветви, а вот большую обрезку оставьте на лето или начало осени, пишет Rural Sprout.

С вьющимися розами следует быть также осторожными: у настоящих вьющихся роз никогда не стоит обрезать длинные побеги – это принесет больше вреда, чем пользы растению.

Клематис

Сорта клематисов, цветущие поздно, можно обрезать достаточно сильно уже начиная с середины февраля. Все клематисы цветут на весенних побегах, поэтому все, оставшиеся с предыдущего года, можно смело убирать уже в феврале.

Буддлея

Если температура уже не очень холодная, можно начинать обрезку буддлей уже в феврале. А вот в центральных, северных и западных регионах лучше подождать с ней до следующего месяца.

Какие еще лайфхаки нужно знать?