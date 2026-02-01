Кроме того, некоторые продукты после замораживания даже выигрывают во вкусе и пользе, пишет Martha Stewart. Шеф-повара рассказали о нескольких позициях, которые охотно стоит покупать в замороженном виде.

Какие продукты можно покупать замороженными?

Горох

Свежий горох очень быстро теряет качество и хранится в холодильнике не дольше недели. А вот замороженный горошек может пролежать в морозилке до 8 месяцев. Его собирают в моменты максимальной спелости и сразу замораживают, чтобы сохранился вкус и питательные свойства.

Замороженные фрукты

Фруктами лакомиться весь год не получается, поэтому в зимнюю пору их можно покупать замороженными. Зимой клубника или малина в супермаркетах очень дорогая и вкус имеет довольно водянистый. Вместо них можно приобрести замороженные фрукты, которые подойдут для смузи, выпечки и десертов.

Шпинат для приготовления горячих блюд

Свежий шпинат начинает увядать в холодильнике через несколько дней. А вот замороженный может храниться в холодильнике до года. Его удобно добавлять в рагу, делать из него соусы или омлеты. Во избежание лишней жидкости, достаточно лишь отжать шпинат после размораживания.



Шпинат подходит для приготовления различных блюд / Фото Pexels

Кукуруза

Кукурузу замораживают в момент полной зрелости, поэтому она сохраняет сладость и плотную текстуру. Высокое содержание крахмала позволяет зернам не расползаться после размораживания.

Морепродукты

Свежие морепродукты не всегда доступны, поэтому мороженый лосось или креветки – отличный выбор. В промышленности их обрабатывают прямо на судне и замораживают в течение нескольких часов после вылова. Благодаря этому морепродукты сохраняют свежесть, вкус и текстуру до момента приготовления.

К слову, замораживание хлеба в несколько слоев пищевой пленки и фольги позволяет сохранять его свежим до трех месяцев, пишет Real Simple. Для сохранения хлеба без замораживания можно использовать тканевые мешочки, деревянные хлебницы или контейнеры с вентиляцией.

Какие еще лайфхаки стоит знать?