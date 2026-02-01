Ці 3 рослини необхідно обрізати у лютому: влітку пишно зацвітуть
- У лютому необхідно обрізати троянди, клематиси та буддлеї для стимуляції росту рослин у теплий сезон.
- Обрізка троянд і клематисів повинна бути обережною, уникати обрізання довгих пагонів у в'юнких троянд, починати обрізку буддлей при теплій погоді.
Обрізка рослин – це важливе завдання, про яке чимало дачників забувають. Втім, кілька рослин потребують її саме у лютому.
Зима – це час, коли городники та садівники зазвичай відпочивають. Втім, у лютому потрібно виконати одне елементарне завдання, аби забезпечити кращий ріст рослин у теплий сезон, пише Express.
Які рослини потрібно обрізати у лютому?
Обрізка – це чудовий спосіб підтримувати рослини у хорошому стані. В лютому найважливіше завдання – це видалити усі мертві та хворі гілки, аби стимулювати рослину до активного росту навесні. І враховуючи те, що багато деревних рослин взимку переходять у стан спокою, і з ними багато шкідників, обрізка в холодні місяці допоможе уникнути інфекцій після її проведення.
Троянди
Попри поширені помилкові уявлення щодо обрізки троянд, ці чагарники є досить витривалими, і легко переносять обрізку секатором. Втім, все ж є кілька моментів, які слід враховувати перед початком роботи. Зокрема, кущові троянди потребують тільки невеликої обрізки: приберіть надто довгі пагони, пошкоджені та мертві гілки, а ось велику обрізку залиште на літо чи початок осені, пише Rural Sprout.
З в'юнкими трояндами слід бути також обережними: у справжніх в'юнких троянд ніколи не варто обрізати довгі пагони – це принесе більше шкоди, ніж користі рослині.
Клематис
Сорти клематисів, що цвітуть пізно, можна обрізати досить сильно вже починаючи з середини лютого. Усі клематиси цвітуть на весняних пагонах, тож усі, що лишилися з попереднього року, можна сміливо прибирати вже у лютому.
Буддлея
Якщо температура вже не дуже холодна, можна починати обрізку буддлей вже у лютому. А ось в центральних, північних та західних регіонах краще почекати з нею до наступного місяця.
Які ще лайфхаки потрібно знати?
Кілька популярних рослин нізащо не можна висаджувати біля дому – це може призвести до того, що каркас будівлі та її фундамент пошкодяться корінням.
Окрім того, вже зараз можна починати збирати картон – на городі навесні та влітку він знадобиться.
