Ці 3 рослини необхідно обрізати у лютому: влітку пишно зацвітуть

Обрізка рослин – це важливе завдання, про яке чимало дачників забувають. Втім, кілька рослин потребують її саме у лютому.

Зима – це час, коли городники та садівники зазвичай відпочивають. Втім, у лютому потрібно виконати одне елементарне завдання, аби забезпечити кращий ріст рослин у теплий сезон, пише Express.

Цікаво 5 продуктів, які завжди варто купувати замороженими

Які рослини потрібно обрізати у лютому?

Обрізка – це чудовий спосіб підтримувати рослини у хорошому стані. В лютому найважливіше завдання – це видалити усі мертві та хворі гілки, аби стимулювати рослину до активного росту навесні. І враховуючи те, що багато деревних рослин взимку переходять у стан спокою, і з ними багато шкідників, обрізка в холодні місяці допоможе уникнути інфекцій після її проведення.

Троянди

Попри поширені помилкові уявлення щодо обрізки троянд, ці чагарники є досить витривалими, і легко переносять обрізку секатором. Втім, все ж є кілька моментів, які слід враховувати перед початком роботи. Зокрема, кущові троянди потребують тільки невеликої обрізки: приберіть надто довгі пагони, пошкоджені та мертві гілки, а ось велику обрізку залиште на літо чи початок осені, пише Rural Sprout.

З в'юнкими трояндами слід бути також обережними: у справжніх в'юнких троянд ніколи не варто обрізати довгі пагони – це принесе більше шкоди, ніж користі рослині.

Клематис

Сорти клематисів, що цвітуть пізно, можна обрізати досить сильно вже починаючи з середини лютого. Усі клематиси цвітуть на весняних пагонах, тож усі, що лишилися з попереднього року, можна сміливо прибирати вже у лютому.

Буддлея

Якщо температура вже не дуже холодна, можна починати обрізку буддлей вже у лютому. А ось в центральних, північних та західних регіонах краще почекати з нею до наступного місяця.

Які ще лайфхаки потрібно знати?