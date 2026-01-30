Есть определенные растения, которые способны создать трещины в стенах, повредить тротуар или даже фундамент, пишет Express. Именно поэтому стоит отказаться от посадки определенных растений, поскольку они представляют угрозу для дома.

Какие растения не стоит сажать возле дома?

Кипарис Лейланда

Эта живая изгородь растет очень быстро и может достигать от 30 до 40 метров в высоту. Мощная корневая система активно высасывает влагу из почвы, поэтому из-за пересыхания земли здание может проседать: появятся трещины в стенах, перекосятся окна и двери.

Глициния

Садоводы любят зеленые лианы глицинии с фиолетовыми цветами, но если за растением не ухаживать, то оно способно навредить дому. Она разрушает черепицу и может забить дренаж. Деревянные побеги могут проникнуть в мелкие трещины, через которые влага попадет внутрь стен и вызовет сырость и плесень.



Глицинию не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Хвощ полевой

Глубокие корни хвоща способны прорастать сквозь асфальт, плитку и брусчатку, а также проникать в канализационные трубы. Даже после удаления он может снова появиться под землей. Вывести его очень сложно, поэтому лучше не сажать.

Дерево небесное

Это растение представляет серьезную угрозу для зданий. Его агрессивные корни способны разрушать фундаменты, поднимать трубы и ломать тротуары. Удаление осложняется еще и тем, что деревья активно размножаются корневыми отростками – новые побеги могут появиться далеко от основного ствола.

Какие растения можно сажать весной?

Базилик, лаванда, эхинацея, пионы и розмарин являются растениями, символизирующими успех и достаток, пишет Gardening Know How. Январь подходит для посадки помидоров, лука, шпината, брокколи, гороха, перца, рукколы, редиса и горчицы салатной. Также можно выращивать на подоконнике лук.

Какие еще советы стоит знать?