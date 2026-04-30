Если ухаживать за гортензиями должным образом, то они смогут стать украшением сада, пишет Interia Kobieta. Не нужно даже покупать дорогие удобрения, потому что достаточно лишь домашнего раствора на основе кофейной гущи.

В чем польза кофейной гущи для гортензий?

Гортензиям для успешного роста нужна надлежащая подкормка. Именно поэтому дачники обратили внимание на кофейную гущу, содержащую много питательных веществ для растений. В ней есть азот, калий и магний, которые необходимы цветам весной.

Добавление кофейной гущи в почву помогает гортензиям хорошо цвести, а также оказывает положительное влияние на ее структуру. Гуща естественным образом подкисляет почву, поэтому это является еще и дополнительным преимуществом для гортензий, которые любят расти в слабокислых условиях.



Горнезии любят подпитку кофейной гущей / Фото Unsplash

Как сделать удобрение из кофейной гущи?

Приготовить раствор на основе кофейной гущи совсем несложно. Нужно лишь развести 5 столовых ложек кофейной гущи в 2 литрах воды. Всыпьте гущу в воду, хорошо перемешайте и оставьте на несколько часов, чтобы она хорошо растворилась. Этой смесью нужно поливать гортензии, не затрагивая листья или цветы.

Полив желательно проводить каждые 2 недели, начиная с апреля и до конца августа. Этот период является самым интенсивным для роста и цветения, поэтому кусты будут получать постоянную подпитку.

Обратите внимание еще и на то, что подойдет не весь молотый кофе. Тот, что без кофеина – не имеет никакой пищевой ценности, поэтому нужно выбирать только молотый традиционный кофе, без каких-либо ароматизаторов.

Как правильно использовать кофейную гущу?

И хоть кофейная гуща считается эффективным удобрением, использовать ее стоит экономно. Слишком большое количество кофейной гущи может быть вредным для растений. Речь идет об ограничении кислорода в почве и нарушении естественной бактериальной флоры.

Кроме того, бывает и такое, что почва не требует дополнительного подкисления, поэтому дальнейшее добавление кофейной гущи может быть вредным, особенно в легких и водопроницаемых почвах. В таком случае лучше выбирать готовые минеральные смеси, предназначенные для гортензий.

Садоводам следует помнить, что гортензии хорошо растут во влажной почве и могут быстро увядать в жаркую погоду, пишет Express. Именно поэтому в жаркий летний период кустам нужно давать больше воды, особенно если они растут на полностью солнечном участке.

Популярности среди садоводов набирает растение клеома с длительным периодом цветения. Она хорошо растет в теплых, солнечных местах на плодородной почве, не требует особого ухода и может обильно размножаться самосевом.

Чтобы отпугнуть с участка змей и кротов, стоит посадить тульбагию пурпурную, известную как африканский чеснок. Растение отпугивает вредителей благодаря своему сильному аромату. Кроме тульбагии, молотый красный перец также может помочь избавиться от кротов, раздражая их слизистые оболочки.