Опытность огородника можно понять по его обращению с бутылками. Как применить пластиковую тару в саду или на грядке для защиты от вредителей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.Info.

Кстати Самое время пересадить орхидею: 6 советов от экспертов для идеального роста растения

Как сделать из бутылки ловушку на вредителей?

Все просто – берем пол-литровую или литровую бутылку и срезаем верхнюю часть. Прикапываем емкость под углом 30 градусов, что верхушка выглядывала из-под грунта.

Элементарная бутылка превратится в ловушку для вредителей / Фото Pixabay

Теперь осталось налить в бутылку немного кваса – буквально на 2 пальца. Эта ловушка быстро привлечет слизней со всего участка, и вы уж точно не будете иметь с ними мороки.

Как превратить бутылку в распылитель?

Если же вы хотите бороться с вредителями более традиционными методами, то бутылка может стать удобным распылителем. Ничего сложного – в крышке надо сделать маленькие отверстия с помощью иглы, советует Onet.

Для скорости и удобства иглу можно нагреть, но делать все надо крайне осторожно. Тонкая игла несмотря на маленький размер может принести немало неприятностей.

Какие советы стоит попробовать?