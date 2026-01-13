Опытность огородника можно понять по его обращению с бутылками. Как применить пластиковую тару в саду или на грядке для защиты от вредителей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.Info.
Кстати Самое время пересадить орхидею: 6 советов от экспертов для идеального роста растения
Как сделать из бутылки ловушку на вредителей?
Все просто – берем пол-литровую или литровую бутылку и срезаем верхнюю часть. Прикапываем емкость под углом 30 градусов, что верхушка выглядывала из-под грунта.
Элементарная бутылка превратится в ловушку для вредителей / Фото Pixabay
Теперь осталось налить в бутылку немного кваса – буквально на 2 пальца. Эта ловушка быстро привлечет слизней со всего участка, и вы уж точно не будете иметь с ними мороки.
Как превратить бутылку в распылитель?
Если же вы хотите бороться с вредителями более традиционными методами, то бутылка может стать удобным распылителем. Ничего сложного – в крышке надо сделать маленькие отверстия с помощью иглы, советует Onet.
Для скорости и удобства иглу можно нагреть, но делать все надо крайне осторожно. Тонкая игла несмотря на маленький размер может принести немало неприятностей.
Какие советы стоит попробовать?
- Чтобы дома всегда было опрятно и чисто – попробуйте воспользоваться этим простым правилом.
- А новогодняя елка может стать замечательным помощником в вашем саду.