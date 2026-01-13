Досвідченість городника можна зрозуміти по його поводженню з пляшками. Як застосувати пластикову тару в саду або на грядці для захисту від шкідників – розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.Info.

Як зробити з пляшки пастку на шкідників?

Усе просто – беремо півлітрову або літрову пляшку та зрізаємо верхню частину. Прикопуємо ємність під кутом 30 градусів, що верхівка визирала з-під ґрунту.

Елементарна пляшка перетвориться на пастку для шкідників / Фото Pixabay

Тепер залишилося налити в пляшку трішки квасу – буквально на 2 пальці. Ця пастка швидко привабить слимаків з усієї ділянки, і ви вже точно не матимете з ними мороки.

Як перетворити пляшку на розпилювач?

Якщо ж ви хочете боротися зі шкідниками більш традиційними методами, то пляшка може стати зручним розпилювачем. Нічого складного – у кришці треба зробити маленькі отвори за допомогою голки, радить Onet.

Для швидкості та зручності голку можна нагріти, але робити все треба вкрай обережно. Тонка голка попри маленький розмір може принести чимало неприємностей.

