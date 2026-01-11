Орхидеи – это роскошные цветы, которые обожают почти все садоводы, но также они известны своей прихотливостью. И несколько простых ошибок при пересадке могут привести к тому, что орхидея надолго прекратит цвести, или вообще погибнет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как пересадить орхидеи правильно?

Используйте плоский предмет, чтобы отклеить корни

Для того, чтобы пересадить орхидею, все растение вместе с корневым комом нужно осторожно вытащить из горшка. Вот только корни этих растений известны тем, что липнут к внутренней стороне горшка, и если вы не можете легко его отлепить, нужно взять какой-то тупой, плоский предмет и провести им вдоль стенок горшка, чтобы отклеить корни.

Не пересаживайте во время цветения

Даже если вам кажется, что орхидея уже нуждается в пересадке, обязательно сначала дождитесь, пока цветы опадут перед тем, как пересаживать ее. Единственное исключение – если орхидея явно страдает от болезней.

В таком случае все коричневые, мягкие корни следует обрезать, а потом пересадить растение.

Выберите правильный дренаж

Основная часть пересадки орхидеи – это выбор надлежащего дренажа, чтобы обеспечить воздухопроницаемость корней. Используйте специальную смесь для орхидей из коры, но ни в коем случае не сажайте эти растения в обычный грунт для комнатных растений.

Кроме того, внимательно следите за тем, чтобы не закопать верхушку – орхидеи нуждаются в потоке воздуха вокруг корней.

Не полагайтесь на график пересадки

Большинство орхидей следует пересаживать не по графику, а только когда вы действительно видите, что они в этом нуждаются. В реальных домашних или офисных условиях наиболее распространенная ошибка, что приводит к проблемам с цветением в дальнейшем – это пересадка по графику, а не реагирование на потребности растения.

Если вы видите, что корни у орхидеи здоровые, и для нее еще достаточно места в горшке, пересаживать ее нет никакой необходимости, пишет Southern Living.

Зато обратите внимание на следующие признаки, что орхидею нужно пересадить:

корни крепко сплетаются в горшке;

смесь для горшка начинает разрушаться;

белые корешки торчат между отверстиями в горшке.

Орхидеи любят уют

Орхидеям нужен уютный "дом", поэтому увеличивайте размер горшка во время пересадки не более, чем на один.

Пересаживайте нежно

Некоторые растения могут перенести немного грубого обращения во время пересадки, но орхидеи к ним точно не относятся. Бережная пересадка чрезвычайно важна, ведь орхидеи очень чувствительны к повреждениям.

