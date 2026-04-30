Часто владельцы воспринимают забор для обрамления территории, однако он может выполнять довольно практическую функцию – отпугивать голубей, пишет Homes and Gardens.

Зачем красить забор в белый цвет?

Голуби нередко становятся настоящей головной болью для садоводов, поскольку разбрасывают семена, портят мебель и оставляют грязь. Но вместо отпугивателей эксперты советуют покрасить забор в белый цвет.

Орнитолог Изабель Мансо объяснила, что голуби настороженно реагируют на определенные цвета. Их отпугивают яркие, насыщенные и светоотражающие оттенки, которые они воспринимают как сигнал опасности. Также белый цвет для птиц ассоциируется с тревогой.

Белый цвет забора делает участок менее привлекательным для голубей. Впрочем, окрашенным может быть не только забор, но и столбы или декоративные детали.



Голуби боятся белого цвета / Фото Pexels

Дополнительно можно даже покрасить садовую мебель в светлые оттенки – они визуально освежают пространство, особенно на небольших дворах.

Голуби становятся активными в теплые месяцы, поэтому красить забор нужно до начала лета.

Для усиления эффекта можно посадить на клумбе белые цветы – растения в этом цвете тоже будут отпугивать голубей. Цветы могут быть не только на участке, но и в горшках или подвесных вазонах.

Кроме того, голуби перестанут прилетать во двор, если посадить три растения, которые они больше всего не любят, пишет Express. Больше всего голубей отпугивает перечная мята, календула и лаванда. Их аромат является мощным отпугивателем для птиц, поскольку у них очень сильная чувствительность к запахам.

Как бороться с другими вредителями?

К примеру, уксус смешанный с водой можно использовать для отпугивания кротов. Раствор имеет резкий и неприятный запах, поэтому его заливают в кротовые норы.

А вот посадка лаванды, розмарина, кошачьей мяты, пижмы и бархатцев помогает отпугнуть клещей. Растения содержат интенсивные эфирные масла, запах которых клещи не переносят.