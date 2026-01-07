Эксперт Саймон Ид отметил, что январь не совсем подходит для работ в саду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Некоторым растениям зимняя обрезка может нанести вред.

Какие растения нельзя обрезать зимой?

Плодовые деревья

В январе можно лишь немного обрезать яблони и груши, а все остальные косточковые деревья – сливы, вишни или черешни, обрезать нельзя. Срез в холодное время приведет к опасным болезням. Это может быть бактериальный рак или серебристость листьев, которые способны привести к слабому урожаю или даже гибели растения. Косточковые деревья лучше обрезать в середине лета.

Вечнозеленые растения

Не стоит зимой трогать секатором вечнозеленые растения, поскольку они трудно восстанавливаются после обрезки. Зимняя подрезка может их ослабить, поэтому после первой оттепели они имеют все шансы погибнуть, если повторно в марте ударит мороз.



Вечнозеленые растения не стоит обрезать зимой / Фото Pexels

Розы

Кустовые или плетистые розы не рекомендуется обрезать зимой, потому что такое действие только приведет к уничтожению будущего цветения.

Средиземноморские травы

Розмарин, лаванда или тимьян зимой могут иметь запущенный вид, но даже в таком случае не надо браться за секатор. Эти травы очень чувствительны к морозу, поэтому могут отмереть, если их повредить.

Зимой лучше уделить время улучшению вида домашних растений, пишет City Magazine. Молочное удобрение укрепляет корневую систему, улучшает микрофлору почвы и снижает риск корневой гнили. Удобрение также улучшает состояние листьев, способствует фотосинтезу и защищает растения от грибковых заболеваний.

Какие еще советы стоит знать?