В холодный сезон пернатые находятся в активном поиске пищи, поэтому диски нужно подвешивать на грядках в холодный сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как диски отпугивают птиц?
Диски вращаются на ветру и создают блики света, которые пугают птиц и не дают им приближаться к растениям. Некоторые огородники даже в январе начинают зимний посев, чтобы получить ранний урожай весенних культур.
В посадку входит капуста, салат, лук репчатый, зеленый лук и другие культуры. Благодаря такому способу можно иметь свежую зелень почти круглый год. Впрочем, именно эти зимние посадки привлекают птиц.
Птиц пугают блестящие компакт-диски / Фото Pexels
Диски нужно развешивать так, чтобы они могли свободно вращаться. Перемещайте их время от времени, чтобы птицы не привыкли к их бликам. Чтобы птицы не выклевывали посадки, стоит украсить кормушки с орехами, нарезанными фруктами, семенами и изюмом.
Некоторые вешают на огороде чучела из ткани, однако зимой одежда может замерзнуть или покроется снегом, поэтому не станет препятствием для птиц. А вот компакт-диски являются лучшим вариантом, чтобы уберечь урожай.
К слову, в теплице зимой можно выращивать кумкват, инжир, лимон Меера, карликовый банан и карликовую яблоню, контролируя температуру и освещение, пишет Martha Stewart.
