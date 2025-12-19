Всеми секретами поделится The Spruce, передает 24 Канал.
Какой способ поможет в размножении герани?
Вместо привычного укоренения черенков в воде или почве, украинские цветоводы советуют метод "в пакете", что создает идеальный микроклимат для образования корней и значительно упрощает процесс без частого полива или дополнительных забот.
По этому методу черенки герани нарезают из здорового куста длиной примерно 15 сантиметров, очищают нижние листья и втыкают во влажный субстрат из торфа и перлита, а затем плотно закрывают в полиэтиленовый пакет. Внутри благодаря высокой влажности создается "домашний парник", в котором корни формируются уже через несколько недель без дополнительного полива.
Эксперты рекомендуют ставить пакеты в светлое, но не под прямые солнечные лучи место с температурой около 18 градусов, а после появления корней высаживать несколько черенков вместе в большой горшок – так можно получить плотный, пышный куст, который весной обильно зацветет.
Как герань цветет зимой?
Как сделать так, чтобы герань цвела круглый год?
Ранее мы писали, что для наилучшего цветения герани необходимо 4 – 6 часов солнечного света в день и своевременный полив, чтобы предотвратить пересыхание почвы. Регулярное обрезание лишних побегов помогает стимулировать здоровый рост новых бутонов и повышает качество цветения. Герань нуждается в хорошо дренированной почве; добавление органических материалов может улучшить дренаж и способствовать лучшему цветению.