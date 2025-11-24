Многократный прием душа без очистки душевой кабины, приводит к тому, что стекло теряет блеск и становится заброшенным, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как легко избавиться от известкового налета в ванной комнате?

Простые домашние методы также эффективны, поэтому их можно применить, забыв о химии. Всего два средства способны эффективно вывести пятна и растворить налет, предотвращая повторное образование.

Стенки душевой кабины загрязняются из-за воды, богатой кальцием и магнием. Во время испарения, минералы остаются на поверхности и кристаллизуются в твердые отложения. Микроскопические кристаллы из образуют слой, на который прилипает мыло и шампунь. Если не удалять вовремя мутные отложения, то поверхность будет помутнела всегда.

Специалисты советуют воспользоваться уксусом, который содержит кислоту, растворяющую карбонатные отложения, составляющие известковый налет. Преимущества уксуса заключаются в том, что средство не царапает поверхность, быстро разлагает налет, а при регулярном применении предотвращает новые отложения.



А еще стоит применять жидкое средство для мытья посуды. В сочетании с уксусом оно помогает растворять минералы и удалять остатки мыла на стекле. Благодаря плотному средству, раствор лучше прилипает к поверхности и повышает эффективность чистки.

Для образования раствора, нужно смешать равные части уксуса и моющего средства. Перелейте в бутылку с распылителем и хорошо встряхните, а затем распылите смесь на поверхность и оставьте на 10 минут. Далее протрите стекло мягкой тканью из микрофибры, а затем смойте теплой водой и вытрите насухо.

Такую процедуру можно повторять каждую неделю. При регулярном применении стекло станет прозрачным. Смесь уксуса и моющего средства также подходит для керамической плитки, металлических смесителей, зеркал и стеклянных полок.

Специалисты только советуют не применять средство на натуральном камне (граните или мраморе), поскольку уксусная кислота может повредить их поверхность.

Чем еще вывести налет?

Известковый налет в ванной можно эффективно удалить с помощью медной монеты, которая вступает в химическую реакцию с кальциевыми накоплениями, пишет Mirror. Для улучшения эффекта можно предварительно размочить поверхность горячей водой или нанести немного уксуса.

