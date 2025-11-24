Багаторазовий прийом душу без очищення душової кабіни, призводить до того, що скло втрачає блиск і стає занедбаним, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як легко позбутися від вапняного нальоту у ванній кімнаті?

Прості домашні методи також ефективні, тож їх можна застосувати, забувши про хімію. Всього два засоби здатні ефективно вивести плями й розчинити наліт, запобігаючи повторному утворенню.

Стінки душової кабіни забруднюються через воду, що багата на кальцій та магній. Під час випаровування, мінерали залишаються на поверхні й кристалізуються у тверді відкладення. Мікроскопічні кристали з утворюють шар, на який прилипає мило та шампунь. Якщо не видаляти вчасно каламутні відкладення, то поверхня буде помутніла завжди.

Фахівці радять скористатися оцтом, який містить кислоту, що розчиняє карбонатні відкладення, що складають вапняний наліт. Переваги оцту полягають у тому, що засіб не дряпає поверхню, швидко розкладає наліт, а при регулярному застосуванні запобігає новим відкладенням.



Скло у душовій кабінці може блищати наче нове / Фото Freepik

А ще варто застосовувати рідкий засіб для миття посуду. У поєднанні з оцтом він допомагає розчиняти мінерали й видаляти залишки мила на склі. Завдяки щільному засобу, розчин краще прилипає до поверхні й підвищує ефективність чищення.

Для утворення розчину, потрібно змішати рівні частини оцту та миючого засобу. Перелийте у пляшку з розпилювачем й добре струсіть, а тоді розпиліть суміш на поверхню й залишіть на 10 хвилин. Далі протріть скло м’якою тканиною з мікрофібри, а потім змийте теплою водою та витріть насухо.

Таку процеду можна повторювати кожного тижня. При регулярному застосуванні скло стане прозорим. Суміш оцту та миючого засобу також підходить для керамічної плитки, металевих змішувачів, дзеркал та скляних полиць.

Фахівці лише радять не застосовувати засіб на натуральному камені (граніті чи мармурі), оскільки оцтова кислота може пошкодити їхню поверхню.

Чим ще вивести наліт?

Вапняний наліт у ванній можна ефективно видалити за допомогою мідної монети, яка вступає в хімічну реакцію з кальцієвими накопиченнями, пише Mirror. Для покращення ефекту можна попередньо розмочити поверхню гарячою водою або нанести трохи оцту.

