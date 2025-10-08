Иногда кажется, что швы между плиткой загрязнены уже настолько сильно, что очистить их просто невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, для того, чтобы они снова стали идеально белыми, нужно только воспользоваться элементарным средством, что найдется в каждом доме.

Чем можно очистить швы между плиткой?

Если в течение длительного времени игнорировать задачу по очистке затирки в ванной, это не только приведет к тому, что она загрязнится, но и создаст благоприятные условия для развития плесени. В большинстве случаев именно грибок приводит к тому, что швы между плиткой выглядят пятнистыми, серыми и темными.

И для того, чтобы очистить швы и вернуть им сияющий белый цвет, не нужно долго ее тереть – нужно только найти перекись водорода в аптечке. Она помогает не только убрать липкий слой грязи и застарелые пятна, но и эффективна в борьбе с плесенью и плесенью.

Многие ошибочно для очистки плитки в ванной используют отбеливатель – и если очищать затирку им, это в конце концов может ослабить материал и привести к его расслоению. Кроме того, отбеливатель имеет сильный запах, и его не советуют использовать в небольших закрытых помещениях, например ванная.

Зато перекись водорода – это естественный окислитель, а это значит, что он может расщепить бактерии и споры плесени только с помощью кислорода и воды.



Плитку в ванной нужно чистить чаще / Фото Pexels

Как почистить швы на плитке перекисью водорода?

Прежде всего плитку нужно протереть влажной тряпкой, чтобы размягчить грязь. После этого можно нанести на затирку перекись водорода. Иногда ее также смешивают с содой, чтобы образовать абразивную пасту – она может глубоко проникнуть в швы и эффективно удалить пятна.

Перекись нужно оставить на плитке на 10 минут перед тем, как начать тереть швы старой зубной щеткой. После этого плитку нужно промыть от остатков перекиси чистой водой.

Зато использовать уксус для чистки плитки нельзя, даже если он разведен, пишет Martha Stewart. Дело в том, что такой раствор для чистки слишком кислотный, и это может привести к ослаблению и повреждению затирки. Кроме того, уксус может даже протравить каменную плитку.

Что еще в ванной нужно почистить?