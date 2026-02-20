Как искать запчасти по VIN-коду для всех марок авто: лайфхак для водителей

VIN-код – это уникальный 17-значный идентификатор автомобиля, который позволяет точно определить его комплектацию, год выпуска, тип двигателя и другие характеристики. Именно поэтому поиск запчастей по VIN-коду считается самым надежным способом избежать ошибки при покупке деталей.

В VIN-коде содержится зашифрованная информация о производителе, модель, страну сборки и спецификацию авто, сообщает сервисный центр МВД. Благодаря ему можно получить точные данные об установленных на заводе агрегатах и опциях.

Что нужно, чтобы найти запчасть?

Чтобы с легкостью узнать все необходимые детали, нужно:

1) найти VIN-код, который расположен под лобовым стеклом со стороны водителя, на стойке дверей или указан в техпаспорте;

2) ввести VIN-код в онлайн-каталог автозапчастей. В частности, это можно сделать на маркетплейсе;

3) выбрать нужную категорию – двигатель, подвеску, тормозную систему или любое другое, что необходимо водителю;

4) проверить ОЕМ-номер (оригинальный номер детали), который гарантирует совместимость.

Опытные автомобилисты знают, что даже одна и та же модель авто может иметь различные модификации в пределах одного года выпуска, поэтому искать запчасть по марке или годом – не стоит.

Для уверенности в правильном выборе, эксперты советуют проверять соответствие детали через международные каталоги. VIN-кодирование позволяет отсеять несовместимые запчасти еще до покупки. Интернет-магазин может автоматически фильтровать детали после ввода VIN, показывая только те позиции, которые подходят именно к вашей конфигурации авто.

На Prom – одном из крупнейших украинских маркетплейсов – можно подобрать детали автозапчастей по VIN-коду. Достаточно лишь отправить его в сообщении, и продавцы проверят, подходит ли запчасть к конкретной комплектации автомобиля.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає вузькоспеціалізовані категорії. А для тих, хто хоче купити запчастини за VIN-кодом у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Поиск по VIN-коду – не только удобный, но и самый безопасный способ подобрать правильную деталь

Такой подход поможет избежать ситуаций, когда запчасть подходит по марке автомобиля, но оказывается несовместимой из-за другой комплектации или модификации двигателя.



По VIN-коду можно найти правильную деталь / Фото Shutterstock

В то же время водителям важно помнить, что даже среди деталей, подходящих по VIN-коду, можно выбирать между оригинальными запчастями (ОЕМ) и аналогами от других производителей.

Оригинальные детали гарантируют полное соответствие стандартам завода-производителя. Качественные аналоги могут быть дешевле, но такими же надежными, если выбирать продукцию проверенных брендов.

