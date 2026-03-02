Правильного ответа на вопрос, когда мыть окна – нет, но есть одно правило, которого стоит придерживаться, пишет Interia Kobieta.

Когда не стоит мыть окна?

Специалисты советуют проверять прогноз погоды перед мытьем, потому что если на следующий день прогнозируется дождь, то работа будет бесполезной. Некоторые хозяйки радостно берутся за мытье окон в солнечную погоду, но и это действие не является правильным, потому что хорошая погода не способствует чистоте окон.



Окна не стоит мыть в солнечный день / Фото Freepik

Солнечные лучи, которые попадают на мокрые окна быстро впитывают воды, оставляя на стекле полосы. Чтобы избежать лишней работы, окна лучше мыть в то время, когда небо затянуто облаками. Впрочем, ждать умышленно облачной погоды не надо. Если окна нуждаются в мытье, тогда просто лучше взяться за мытье утром или вечером, когда солнечные лучи будут меньше интенсивными.

Чем мыть окна?

Перед тем как браться за мытье стекла, сначала стоит очистить рамы. Для мытья подойдет раствор теплой воды с небольшим количеством средства для мытья посуды. Обычной губкой их надо протереть, а потом вытереть насухо тряпкой или бумажным полотенцем.

Для мытья окон следует использовать не только ткань из микрофибры, но и швабру, которая выведет лишнюю воду. Грязные окна лучше всего поможет отмыть специальное средство для чистки стекла, однако есть и домашние альтернативы, которыми можно воспользоваться.

Уксус – легко растворяет грязь и пятна от дождя. Достаточно лишь добавить стакан уксуса к литру теплой воды.

Некоторые хозяйки до сих пор моют окна газетами, однако этот старый лайфхак имеет определенные подводные камни, пишет Marry Maids. Газеты хорошо полируют стекло, но могут оставлять разводы. Вместо газет лучше воспользуйтесь салфеткой из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу и не поцарапает поверхность. Если окна очень грязные, то перед использованием специального средства для стекла – их стоит промыть обычной водой.

Какие еще советы стоит знать?