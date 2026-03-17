Эксперт Роберт Вебстер из My Car Glass предостерегает от различных лайфхаков на основе соды или еще чего-то, поскольку абразивный ингредиент может оставить мелкие повреждения.

Чем лучше всего помыть лобовое стекло?

Вместо сомнительных экспериментов специалисты советуют использовать специальное средство для стекол. Для лучшего результата мыть стекло стоит в тени или в гараже – важно, чтобы средство не высыхало слишком быстро под лучами солнца, потому что это приведет к разводам.

Сначала пыль со стекла стоит убрать сухой тряпкой из микрофибры, а потом воспользоваться специальным очистителем. Если его нет, а стекло надо быстро помыть, тогда подойдет раствор с уксусом и водой в одинаковых пропорциях.



Стекло эффективно очищает специальное средство

Средство нужно наносить умеренно, без избытка. Стекло советуют протирать прямыми движениями сверху вниз. Если на стекле есть загрязнения, то стоит оставить средство на минутку, чтобы оно лучше подействовало. После основного этапа мытья стекло протирают сухой микрофиброй, чтобы избежать разводов.

Уже летом водители столкнутся с еще одной проблемой – следами от мух на лобовом стекле. Насекомые, особенно мухи, жуки или бабочки, при ударе о стекло оставляют липкую сливерную массу, которая быстро высыхает и портит вид.

Эксперты Autozone рассказали, что существуют специальные спреи, которые растворяют белковую массу насекомых и эффективно смываются без сильного трения. Но если пятно старое, то стоит воспользоваться подручным средством.

В таком случае поможет перекись водорода. Она срабатывает как активное средство, вызывая пузырьки и облегчая очистку пятен.

