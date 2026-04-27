Блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі наголосила, що часто волосся жирніє від типу шкіри, проте є кілька способів, які допоможуть зберегти свіжість.

Як покращити стан волосся, яке завжди жирніє?

Не ходити довго в рушнику

За словами блогерки, у ньому волосся запарюється, а шкіра голови набагато швидше жирніє та брудниться. Діана використовує шовкові тюрбани буквально на кілька хвилин, щоб лише прибрати зайву вологу.

Мити гребінці

На них накопичується жир і бруд, який потім переноситься на чисте волосся. Саме тому їх потрібно мити в мильній воді або в звичайному шампуні раз на тиждень.

Зменшити кількість засобів для волосся

Олійка, термозахист та різні засоби для об’єму лише перевантажують наше волосся, тому до вечора воно вже починає жирніти.

Спати на шовкових наволочках

Навіть трихологи радять спати на шовкових наволочках, оскільки вони мінімізують тертя волосся об подушку.

Обов’язково сушити феном

Якщо волосся тривалий час буде вологим, то воно автоматично почне пріти й швидко жирніти.

Зверніть увагу, що розчісування волосся після миття є дуже поширеною помилкою, пише City Magazine. Вологе волосся схильне до ламкості, тому пасмам спочатку треба дати час підсохнути, а вже тоді розчісувати м’якою щіткою та гребінцем.

Крім того, не рекомендовано спати з довгим волоссям, оскільки волога шкіра голови призводить до ламкості волосся, тому перед сном волосся потрібно хоч частково підсушити.

Які ще є hair-поради для дівчат?

Розмаринова вода використовується як тонік для волосся. Вважається, що засіб здатен покращити кровообіг, зменшити запалення шкіри голови й захистити волосяні фолікули від випадіння.

Для приготування розмаринової води свіжі гілочки розмарину настоюють у кип'яченій воді, а потім використовують як спрей або освіжувач повітря.

Існують три основні типи сухих шампунів: спреї, порошки та рідкі засоби, кожен з яких має свої особливості та підходить для різних типів волосся.

При виборі сухого шампуню важливо враховувати інгредієнти, відгуки покупців та тип волосся, аби забезпечити найкращий вигляд зачіски.