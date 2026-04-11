Выбор сухого шампуня на первый взгляд кажется элементарной задачей, ведь долгое время существовал только один вариант: большой баллончик, из которого распылялось порошкообразное вещество, пишет Byrdie. Впрочем, сейчас выбор значительно шире, и для того, чтобы прическа имела наилучший вид, стоит учитывать не только цену средства, но и на несколько других факторов.

Как подобрать сухой шампунь?

Сухой шампунь в 2026 году – это уже не просто быстрое решение против жирности корней, это важный инструмент для укладки волос, помогающий освежить прическу.

Рассмотрим подробнее три типа сухих шампуней – спреи, порошки и жидкие средства.

Сухой шампунь в спрее

Это формула, которая лучше всего знакома большинству людей – баночка со спреем, что нужно встряхнуть, а потом распылить содержимое на жирные участки кожи головы. Самым распространенным ингредиентом в сухих шампунях раньше был тальк, но сейчас все чаще можно увидеть кукурузный крахмал, рисовый порошок и тому подобное.

Такой шампунь хорошо подходит для светлых волос. А вот на темных оттенках спрей может оставлять легкий меловой остаток. Кроме того, людям с чувствительной кожей лучше выбрать другой вариант шампуня.

Вот несколько качественных средств, которые могут улучшить прическу:

Balea Trockenshampoo 6in1 – идеальный вариант, если нужно очень быстро освежить волосы. А формула с провитамином B5 придаст прическе гибкость и легкость.

Batiste Beautiful Brunettte – замечательное средство для темных волос, что не будет оставлять на них светлых остатков. Шампунь легко вычесывается и избавляет от жирности.

Joolea Classic & Fresh – обеспечивает волосам свежесть и объем даже без использования воды. Между тем уникальная формула помогает также восстановить объем прически.

Сухой шампунь в порошке

Сухие шампуни в виде пудры – это формулы, в которых используются совсем другие ингредиенты. Чаще всего это тапиоковый крахмал, каолиновая глина, или же рисовый порошок. Эти продукты могут поглощать излишки жира у корней, и их нужно наносить пуф-аппликатором или кисточкой.

Это очень удобный вариант для дороги и путешествий. Кроме того, многие из порошковых сухих шампуней не содержат ароматизаторов, что делает их отличным решением для чувствительной кожи головы.

Впрочем этот вариант может быть более заметным на темных волосах. Кроме того, в отличие от аэрозоля, порошковый шампунь только лишает жирности, зато не обеспечивает дополнительного объема для прически.

В частности, стоит обратить внимание на такие средства:

Oribe Serene Scalp Oil Control – этот шампунь не содержит сульфатов и помогает мягко и нежно очистить кожу головы от себума.

Hi-Laker – нежная формула для разных типов волос на 100% изготовлена из натуральных компонентов.

Жидкий сухой шампунь

Несмотря на необычное название, жидкие шампуни могут стать настоящим спасением для темных и вьющихся и волнистых волос. Они освежают кожу головы, но не оставляют на ней светлого пудрообразного остатка.



Жидкий сухой шампунь может быть очень полезным / Фото Shutterstock

Жидкую формулу нужно распределить на жирные волосы прямо у корней. После этого шампунь растирается пальцами и подсушивается феном. Это не такое быстрое решение, как спрей, но оно дает несколько более длительный и более заметный эффект.

Как правильно использовать сухой шампунь?

Выбор средства – это только половина задачи. Ведь неправильное нанесение шампуня может привести к сухости кожи головы, забиванию пор и даже повреждению волос, пишет WEB.MD.

Если говорится о сухом шампуне-спрее, бутылку нужно держать примерно в 15 сантиметрах от головы. Распыляйте небольшое количество средства – лучше потом добавить еще немного, чем обнаружить, что переусердствовали.

После распыления помассируйте кожу головы, чтобы убедиться, что шампунь равномерно распределился и его не видно. Использовать его больше, чем 2 дня подряд, не стоит. Кроме того, не следует наносить средство на кончики волос – это может привести к чрезмерной сухости и ломкости.

