Иногда джинсы могут хорошо сидеть по фигуре, но слишком широкие у талии. Чтобы не одевать ремень, который создает много неэстетических морщин, обратите внимание на лайфхак, который опубликовала в своем токтоке иностранный блоггер Be Brown.

Как одеть широкие джинсы?

В своем видеоролике пользовательница показала, как можно быстро превратить джинсы оверсайз в вещь, которая идеально сядет по вашей фигуре. Для этого метода не требуется никакого шитья, разрезание или повреждение материала.

Лучший способ уменьшить ширину джинсов– это трюк с пуговицами. Вместо обычного застегивания джинсов, нужно взять металлическую пуговицу и протянуть ее через первую шлейку для ремня, расположенную с той же стороны (обычно с левой стороны молнии).

После протягивания пуговицы через петлю его нужно закрепить в петле для пуговиц с правой стороны. Такая стяжка затягивает пояс и создаст ассиметричный вид джинсов.

Как уменьшить широкие джинсы: смотрите видео

И если ваши джинсы слишком свободны сзади, тогда нужно воспользоваться трюком со шнуровкой, который продемонстрировала блоггер Марисса Мари Ричардс.

Нужно протянуть ее с внутренней стороны джинсов, а потом только завязать их на талии. После такого трюка джинсы уже не будут выглядеть со спины как широкие.

Трюк со шнуровкой на джинсах: смотрите видео

Какие джинсы в тренде в 2026 году?

Среди самых популярных и универсальных моделей, которые подходят практически любому типу фигуры остаются снова в моде прямые джинсы, пишет Elle. Кроме того, зауженные джинсы, которые плотно обжимают ногу, еще раз возвращаются к нашим гардеробам.

Заметным трендом этого года станет деконструированный деним, благодаря которому образы получают более интересный вид. А вот альтернативой классическим голубым моделям станет темный деним. Также летом в моду традиционно возвращаются белые джинсы., которые станут идеальной базой для весенне-летних образов.

Какие полезные новости для женщин?

Розмариновая вода используется как тоник для волос. Считается, что средство способно улучшить кровообращение, уменьшить воспаление кожи головы и защитить волосяные фолликулы от выпадения.

Для приготовления розмариновой воды свежие веточки розмарина настаивают в кипяченой воде., а затем используют в качестве спрей или освежителя воздуха.

Волосы перестанут меньше жирнеть, если не оставлять его долго в полотенце после мытья. Полотенце за определенное время может привести к запариванию волос. Также важно мыть расчески и уменьшить количество средств для волос., чтобы предотвратить его быстрое жирнение.