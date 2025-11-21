Муравьи могут казаться невинными, но часто они переносят возбудители болезней, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Есть несколько эффективных лайфхаков, которыми можно легко воспользоваться. Они натуральные, простые и экологичные.

Как избавиться от муравьев в доме?

Использование лимона

Сок лимона является довольно мощным средством против муравьев. Нужно только протереть поверхности лимонным соком, чтобы муравьи больше на них не заползали. Кроме того, стоит разложить кожуры лимона в тех местах, где могут быть муравьи. Запах цитрусового их быстро отпугнет.

Отпугивание уксусом

Сделайте раствор из равных частей воды и уксуса и обработайте им места, где чаще всего ходят муравьи – пол, столешницы и углы. Уксус имеет очень резкий запах, который муравьи не выдерживают.



Муравьи не любят запаха уксуса / Фото Pexels

Использование кофейной гущи

Кофейную гущу не стоит выбрасывать, поскольку ее можно использовать для отпугивания муравьев. Нужно только насыпать в миску и поставить на подоконник или в те места, где появляются муравьи. Но обратите внимание на то, что со временем аромат гущи ослабнет, поэтому ее нужно регулярно обновлять.

Отпугивают муравьев эфирные масла лаванды или мяты, пишет Mirror. Чтобы создать спрей, нужно смешать 10 капель масла с чашкой воды. Далее жидкость надо перелить в опрыскиватель и распылить средство на подоконнике, вдоль плинтусов, дверей и маленьких щелей.

