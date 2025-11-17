С наступлением холодов начинается ежегодная проблема с грызунами, информирует 24 Канал со ссылкой на Onet. Есть как минимум три признака того, что вы больше не живете сами.

Как можно определить, есть ли в вашем доме мыши?

Мыши прекрасно лазят по щелям, под полом или открытых пространствах, где они могут согреться зимой. Одним из важнейших факторов, влияющих на появление грызунов, является наличие пищи.

Первым и самым неприятным признаком того, что у вас есть грызуны, является характерный запах мышей. Это резкий смрад, похожий на аммиак. Чаще всего его можно почувствовать в местах, где мыши наиболее активны – в кладовке, за шкафами или под раковиной. Они также оставляют после себя много мелкого помета.

Как узнать есть ли в доме мыши / Фото unsplash

Если ночью вы слышите странные звуки и скрежет – вероятно, у вас есть мыши. Эти крошечные грызуны избегают контакта с людьми, но быстро учатся искать мелкие лакомства, когда все спят. Ночью вы можете слышать шорох или писк – это характерные звуки их активности.

Если звуки доносятся из необычных мест – со стен, под полом или за мебелью – самое время провести тщательный осмотр дома. Эти маленькие создания могут зарываться в изоляцию, штукатурку или даже прогрызать ходы в стенах.

На что еще стоит обратить внимание?

Мышь не прогрызет дырку в сыре, как в мультфильмах, пишет Good Housekeeping. Она легко начнет грызть почти любой материал и обязательно проверит, съедобно ли то, что найдет. Если вы заметили следы укусов на стенах, мебели, коробках или даже одежде – проверьте дом на наличие грызунов.

Мыши, в поисках пищи, грызут различные предметы, а также используют бытовые вещи для строительства зимнего гнезда.

