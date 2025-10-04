Не все огородники знают об этих местах, поэтому постоянно делают одну и ту же ошибку, получая незначительный урожай, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы".

Где нельзя сажать лук?

Влажный участок

Нельзя лук на зиму сажать в низинах или местах, где накапливается вода во время осенних дождей или весеннего таяния снега. В таком случае лук не доживет до весны. Грядка лука должна быть на возвышенности, потому что оттуда быстро стекает вода.

Тень

Если грядка расположена в тени, то лук будет мелким. Лучше выбирать для посадки хорошо освещенные места, на которые падает тень в течение всего дня.

После корнеплодов

Не стоит сажать озимый лук на грядках, где росли свекла, редис, морковь или бахчевые культуры. Хорошими предшественниками для лука являются сидераты – рапс, горчица, горох, фасоль или чечевица. Лук хорошо сажать после капусты, огурцов, томатов, бобовых и зерновых.

После лука или чеснока

Садовница отметила, что такая посадка является распространенной ошибкой. Озимый лук нельзя выращивать два года подряд. Такая посадка приводит к обеднению почв и повышает риск заражения луковой мухой и корневым клещом. После лука или чеснока нужно подождать 2 года, прежде чем сажать их снова.

Под деревьями или возле заборов

Лук любит солнце. Если посадить его под забором, то луковицы не созреют. Плохим местом является участок под плодовыми деревьями или вдоль хозяйственных построек.

Неподготовленная грядка

Заблаговременная перекопка почвы – важное условие для озимого лука. Лук нельзя сажать сразу после перекопки, потому что почва начнет оседать. Грядку надо подготовить за неделю до посадки.

Как сажать озимый лук?

Садовница рассказала, что сажает лук в сухую землю после сидератов. Вместо навоза и азотных удобрений использует только древесную золу – 150 граммов на квадратный метр, чтобы обеспечить растение калием и фосфором.

Посадку нужно укрыть не сразу после первых заморозков, а когда температура воздуха опустится до -3 °C. Раннее укрытие вредно тем, что создает парниковый эффект и стимулирует прорастание лука. Дачница берет для укрытия натуральный материал – опилки, сухие листья или еловые ветки для защиты от ветра.

Плохие места есть не только для лука и других овощей, но и даже для цветов, пишет The Spruce. К примеру, хризантемы не следует сажать в тенистых местах, плохо дренированных участках, участках с тяжелой глиной и местах с верхним орошением. Для подготовки к зиме хризантемы нужно обрезать, оставляя стебли длиной 10 сантиметров над землей, и защитить растение слоем мульчи.

