Озимый чеснок – это тот, который высаживают на огороде осенью и оставляют зимовать в земле, пишет 24 Канал со ссылкой на University of Georgia. Такой чеснок легко приживается, а уже весной радует большими и сочными зубчиками.
Читайте также Одно удобрение, которое сделает почву плодородной: проверено долгими десятилетиями
На какой грядке нельзя сажать чеснок?
Чеснок нельзя сажать на грядке, которая удобрена свежим навозом. Он не успевает перепреть за короткий период – в период между уборкой одного урожая и посадкой чеснока. Придать почве плодородия можно благодаря компосту, золы, минеральных удобрений.
Свежевскопанная грядка – плохое место для высаживания чеснока. Перекопать грядку нужно за 2 недели до посадочной работы, быстрее сажать чеснок не рекомендуется. Если осуществить посадку на свежевскопанную грядку, то почва осядет, а зубчики уйдут на большую глубину.
Дачники также не советуют высаживать чеснок на грядке, расположенной в низине. Ее минус заключается в том, что осенью начнутся дожди, а весной талая вода затопит посадку, поэтому, как следствие, чеснок сгниет.
Правила посадки чеснока / Фото Pexels
Лучше не сажать чеснок в кислую почву, потому что он имеет все шансы вырасти мелким и не будет развиваться должным образом. Перед посадкой нужно проверить кислотность почвы и выбрать тот участок, где она нормальная. А еще можно заранее раскислить грядку с помощью золы.
Большой ошибкой дачников является высадка чеснока без внесения удобрений, потому что он любит расти на плодородной почве. Посадка на участке сразу после сбора другой культуры приведет к тому, что чеснок вырастет мелким и часто болеть.
Когда именно сажать чеснок?
Специалисты из Good Housekeeping отмечают, что сажать чеснок можно с середины осени до декабря. Важно посадить его еще до начала заморозков. Нужно выбрать место участка, которое будет получать 6 часов солнечного света.
Для посадки нужно выкопать ямку глубиной 10 – 15 сантиметров и поместить зубчик острым концом вверх ямки, засыпать землей и утрамбовать. После посадки всех зубчиков грядку надо полить.
Когда сажать пионы?
- Посадку пионов рекомендуется проводить в сентябре, когда цветы отцвели, а кусты входят в состояние покоя, для лучшего развития корней.
- Перед посадкой необходимо подготовить яму, добавить удобрения, и придерживаться правильной глубины посадки, чтобы избежать проблем с цветением или болезнями растений.