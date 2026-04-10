Весной важно не только обрезать лишние побеги, но и позаботиться о мульчировании и стимулировании роста с помощью азота, говорится на ютуб-канале "Наш сад и огород".

Как органика повышает урожай?

Один из самых простых способов поддержать ежевику – укрыть почву слоем органической мульчи. Она помогает сохранять влагу и создает комфортные условия для полезных микроорганизмов прямо под кустом.

Когда органика разлагается непосредственно на грядке, то это дает лучший эффект, чем использование компоста. Ежевика хорошо реагирует на такую подпитку, однако следует быть осторожными с куриным пометом или коровяком, поскольку чрезмерная концентрация может повредить корни.

Но несмотря на пользу органики, на старте сезона растению нужен толчок к росту зеленой массы, поэтому азот играет важную роль.

Лучшим вариантом для ранней подкормки считается аммиачная селитра, которая быстро усваивается.

Опытные садоводы используют минеральные удобрения только в начале вегетации, а затем переходят на органику.

Вносить удобрения нужно в пропорции 25 граммов аммиачной селитры на 10 литров воды. Перед подкормкой землю нужно хорошо увлажнить, чтобы не повредить корни. Раствор нужно вылить в пределах одного метра вокруг куста не затрагивая ствол.

Вносить удобрение советуют в период стабильного тепла, когда начинают оживать почки. В холодную погоду минеральные вещества усваиваются значительно хуже.

