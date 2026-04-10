Навесні важливо не лише обрізати зайві пагони, але й подбати про мульчування та стимулювання росту за допомогою азоту, йдеться на ютуб-каналі "Наш сад і город".

Як органіка підвищує урожай?

Один з найпростіших способів підтримати ожину – вкрити ґрунт шаром органічної мульчі. Вона допомагає зберігати вологу й створює комфортні умови для корисних мікроорганізмів просто під кущем.

Коли органіка розкладається безпосередньо на грядці, то це дає кращий ефект, ніж використання компосту. Ожина добре реагує на таке підживлення, однак слід бути обережними з курячим послідом чи коров’яком, оскільки надмірна концентрація може пошкодити коріння.

Та попри користь органіки, на старті сезону рослині потрібен поштовх до росту зеленої маси, тому азот відіграє важливу роль.

Найкращим варіантом для раннього підживлення вважається аміачна селітра, яка швидко засвоюється.

Досвідчені садівники використовують мінеральні добрива лише на початку вегетації, а згодом переходять на органіку.

Вносити добрива потрібно в пропорції 25 грамів аміачної селітри на 10 літрів води. Перед підживленням землю потрібно добре зволожити, щоб не пошкодити коріння. Розчин потрібно вилити у межах одного метра навколо куща не зачіпаючи стовбур.

Вносити добриво радять у період стабільного тепла, коли починають оживати бруньки. У холодну погоду мінеральні речовини засвоюються значно гірше.

Все про підживлення ожини: дивіться відео

